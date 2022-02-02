نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيتزا الإيطالي بعجينة هشة وبحشوة لذيذة بطريقة احترافية مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيتزا الإيطالي ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة احترافية مثل المطاعم بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما يمكنكم حشوها بأي حشوة تفضلونها، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بيتزا رول وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البيتزا الإيطالي بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات البيتزا الإيطالي

تتكون البيتزا الإيطالي من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

ملحوظة: هذه المقادير تكفي لعمل اثنين من البيتزا واحدة مقاس 35 سم وواحدة مقاس 28 سم

3 أكواب من الدقيق.

3 ملاعق صغيرة من السكر.

رشة ملح.

3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

رشة ثوم بودرة.

رشة بصل بودرة.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

رشة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

كوب ونصف من الماء.

مقادير الحشوة

مقادير الصلصة

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

رشة زعتر.

رشة ثوم بودرة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على البيتزا الإيطالي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والسكر والخميرة الفورية والملح والحليب البودر وزيت الزيتون والثوم البودرة البصل البودرة والزعتر والعسل الأبيض والبيكنج بودر، ثم نقلبهم جيدا بالملعقة.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ.

بعد ذلك نحضر الحشوة، نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الثوم والفلفل الألوان والبصل، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت وخليط الفلفل والبصل والسوسيس، ثم نقلب باستمرار حتى تنضج الحشوة.

ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد.

بعد ذلك نضع العجينة بعد اختمارها على سطح مدهون بالزيت، ثم نقسمها إلى عجينتين بحيث نجعل عجينة أكبر من الثانية.

ثم نحضر الصواني وندهنهم بالزيت ونرشهم بالقليل من السميد.

ثم نفرد العجينة الكبيرة بالشوبك بحجم أكبر من الصينية ونجعل أطراف العجينة على حافة الصينية لأنها سوف تكون بيتزا محشية الأطراف.

بعد ذلك نوزع جزء من الحشوة عند أطراف العجينة، ثم نغلق الأطراف على الحشوة ونضغط عليها جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الكاتشب ومعجون الطماطم الزعتر والثوم البودرة، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نوزع ملعقة كبيرة من الصلصة على العجينة ونساويها جيدا.

بعد ذلك نضغط على العجينة بالشوكة، ثم نوزع جبنة موزاريلا مبشورة وكمية من الحشوة، ثم نوزع القليل من الفلفل الألوان والطماطم، ثم نوزع حلقات الزيتون، وأخيرا الجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم نكرر نفس الخطوات في عمل البيتزا الثانية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على أعلى درجة حرارة من أعلى ومن أسفل، ثم نضع الصينية في الرف الأوسط، ونتركها حتى تنضج لمدة ربع ساعة تقريبا.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونقدم البيتزا الإيطالي في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المكونات

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير