نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة بديلة الكيراتين و البروتين لترطيب وتنعيم وفرد الشعر الجاف والخشن والنتيجة مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحثين عن وصفة طبيعية تكون بديلة للكيراتين والبروتين فتحن سوف نأتيك بالحل فما عليك سيدتي سوى أن تقومين بمتابعة مقالنا حتى النهاية، لأننا سوف نقدم لك سيدتي الوصفة التي لا تكونين بحاجة لغيرها لأنها ستمنح شعرك الجمال والجاذبية والترطيب التام للشعر الجاف، فدائماً الفتيات من الشعر المجعد والخشن ويبحثون عن حلول تساعدهم أن يحصلون على شعر ناعم ورطب طول الوقت.

بديل الكيراتين لفرد الشعر

تحتوي هذه الوصفات على مكونات مفيدة جداً للشعر وتساعد على حل مشكلاته نهائياً، بالإضافة إلى أنها سوف تعمل على تغذية الشعر بعمق وتجعله ناعم كالحرير ومنها:

جل الصبار لفرد الشعر

الصبار من المكونات الطبيعية التي تغذي الشعر وتجعله ذات ملمس ناعم بالإضافة إلى أنها تزيد من جماله فقط ما عليك قومي بتدليك فروة الرأس بقليل من جل الصبار بعد الحصول عليه من ورق الصبار، بعدها يتم لف الشعر بالنايلون ومن فوقه منشفة ساخنة وانتظري 15 دقيقة حتى يستطيع الشعر امتصاص جل الصبار والاستفادة من فوائده، بعد مضي الوقت يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة.

تنعيم الشعر المايونيز والأفوكادو

واحدة من الوصفات الطبيعية المفيدة جداً لفروة الرأس والشعر ولا تتطلب منك الكثير من المكونات فكلف ما ستحتاجين إليه هو ثمرة واحدة من الأفوكادو وملعقتين كبيرتين من المايونيز، فقومي بتقشير الأفوكادو وهرسيها ليصبح لديك خليط كريمي بعدها يضاف المايونيز واخلطيهم مع بعضهم ومن ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويتم تغطيته وانتظري لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.

صفار البيض لفرد الشعر

في هذه الوصفة تحتاجين صفار البيض فقط مضاف له قليل من العسل الأبيض واخلطيهم جيداً ثم أضيفي 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون من الممكن تخفيف الخليط بقليل من الماء، ثم يطبق الخليط على الشعر وتركيه ساعة فأكثر ثم يتم غسيل الشعر بالماء والشامبو.