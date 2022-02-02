افضل فيتامين لمنع تساقط الشعر وتكثيفه.. معاناة الشباب هتنتهي بدون أعراض جانبية

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عمر شويل - جدة افضل فيتامين لمنع تساقط الشعر وتكثيفه سؤال يتردد في أذهان الشباب من الجنسين. لاسيما السيدات فالشعر مظهر الفتاة ويسبب لها الإحراج في اللقاءات الاجتماعية في حالة تساقطه أو تلفه. لذا لاينتهى البحث عن أفضل حبوب لمنع تساقط الشعر وتكثيفه وكذلك خلطات لمنع تساقط الشعر وتكثيفه مجربة بعيدًا عن المواد الكيميائية بدون أعراض جانبية. ولكن ينصح الأطباء بالحصول على الأطعمة التى يحتاجها الجسم لإمداده بالفيتامينات اللازمة. وبالتالي فهي تضم افضل فيتامين لمنع تساقط الشعر وتكثيفه وتغذيته بشكل طبيعي.

افضل فيتامين لمنع تساقط الشعر وتكثيفه

يعاني الكثيرون من تساقط الشعر ويبحثون عن افضل فيتامين لمنع تساقط الشعر وتكثيفه بعيدًا عن المواد الكيميائية لمنع أضرارها الجانبية. خاصة أن غياب مجموعة معينة من الفيتامينات في الجسم. تؤثر على الشعر وتؤدي إلى تساقطه. ومن أفضل الفيتامينات التى يحتاجها الشعر لتغذيته هو فيتامين د، ب12، البيوتين، وحمض الفوليك.

فيتامينات لتغذية الشعر من الجذور

نرصد مجموعة من أفضل الفيتامينات المسئولة عن تساقط الشعر. والتى يجب الحرص على تعويضها ومد الجسم بها من خلال الأكلات لمنع تساقطه على النحو التالي:

فيتامين ب 12

من أهم الفيتامينات لتقوية الشعر وتغذيته. ومعالجته من التلف ويمكن الحصول عليه بشكل طبيعي من خلال الآتي:

المأكولات البحرية وأشهرها التونة والمحار والروبيان بالإضافة إلى الكافيار والكركند والأخطبوط والكركند.

اللحوم الحمراء بأنواعها ومشتقاتها وأشهرها الكبد ، بشرط طهيها بطريقة صحية.

ابتعد عن اللحوم المصنعة.

تناول منتجات الألبان غير المصنوعة من دهون نباتية أو مغشوشة.

البيض بأنواعه

فيتامين هـ

يعرف فيتامين هـ بصديق المرأة. وله فوائد عديدة للشعر والبشرة. ويقلل إفراز الدهون الزائدة من فروة الرأس. ويواجه القشرة والتساقط والتجعيد. ويمكن الحصول عليه من الآتي:

السبانخ والأفوكادو من أشهر الخضروات التي تحتوي على فيتامين هـ.

المكسرات وخاصة الجوز او ما يسمى بالجوز.

الزيتون.

قمح أو مطحون بدون إزالة القشور الخارجية.

حمض الفوليك

من أهم الفيتامينات التى يحتاجها الجسم للشعر والكثير من العناصر الغذائية هو حمض الفوليك وهو مجموعة متكاملة مع فيتامين ج وفيتامين ب 12 وتحصل عليها من خلال الآتي:

الكبد

اللحوم الحمراء

السبانخ

فيتامينات للشعر من الصيدلية

ينصح الأطباء بمجموعة من الفيتامينات للشعر يمكن شرائها على هيئة كبسولات من الصيدلية. و من أبرز فيتامينات للشعر من الصيدلية الآتي: