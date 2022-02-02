طريقة عمل الفلافل الذهبية المقرمشة فى البيت بدون فرم هتعمليها في الخلاط بكل سهولة

الفلافل الذهبية المقرمشة من الأكلات الشعبية المنتشرة في مصر والدول العربية؛ حيث أن طعمها لذيذ وشهي ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وتعتبر وجبة إفطار أساسية كما أنها تحتوي على كثير من العناصر الغذائية والكثير من السيدات يرغبن بمعرفة طريقة عملها في المنزل، لذلك قد نعرض لكم في هذا المقال أفضل طريقة عمل الفلافل في المنزل.

طريقة عمل الفلافل

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الفلافل المقرمشة ألذ طعم وأشهى نكهة:

نصف كيلو من الفول المدشوش.

حزمة من الكرات.

حزمة من الشبت.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الكزبرة الخضرا.

2 ملعقة من الكزبرة الجافة.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة من الثوم المفروم.

2 ملعقة من الكزبرة الجافة.

2 ملعقة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد بصلة واحدة.

طريقة التحضير

يمكنك عمل الفلافل المقرمشة اللذيذة مثل التي تباع في المطاعم من خلال الخطوات التالية:

يتم غسل الفول المدشوش ينقع يوم كامل.

بعدها يتم وضعه في الكبة ثم يخلط جيدا حتى تصبح عجينة ناعم.

يتم غسل الخضروات جميعها ثم يتم فرمها في الكبة جيدا مع البصل والثوم والتوابل ثم البيكنج بودر.

ثم يتم خلط الخضروات مع عجينة الفول، ويتم الخلط جيدا مع بعض لكي حصل على عجينة متجانسة وناعمة.

بعدها يتم إحضار مقلاة ونضع بها زيت غزير.

ثم نضع الفلافل على شكل كرة متوسطة الحجم ونضعها في الزيت.

تقلب الفلافل من جميع الجوانب حتى نحصل على اللون الذهبي.

إذا زادت كمية العجينة يمكنك وضعها في الفريزر حتي يتم إستعمالها مرة.

ملحوظة لإضافة نكهة لذيذة للفلافل يمكنك إضافة نصف الكمية فول والنصف الثاني حمص، لا نترك الفول في الماء فترة طويلة حتى لا يصبح ناعم اكثر من اللازم.