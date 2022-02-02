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عمر شويل - جدة الطريقة السحرية لعمل أحلى بطاطس مقرمشة وسر الخلطة - ثقفني
سر البطاطس المقلية المقرمشة من الأكلات والمقبلات الشهية لجميع الفئات العمرية ، ويطلق عليها البطاطا في الشام ودول المغرب أو البطاطس في مصر، ويعد سبب انتشارها وتوفرها في جميع أنحاء العالم بألاف الطرق الشهية،لأنها لها الكثير من الفوائد الغذائية وذلك، وأيضا من السهل إضافة القليل من التوابل لها لإكسابها طعم لذيذ جميل وأيضا محببة جدا بدي الأطفال الصغار بجانب الوجبات الأساسية كوجبة خفيفة بين الوجبات أو بأشكال مختلفة وطرق متعددة.
فوائد البطاطس
- تعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان.
- تعمل على تعزيز صحة القلب.
- شوي وسلق وطريقة الطهي الصحية تعمل على فقدان الوزن.
- تساعد على ضبط مستويات ضغط الدم.
- تعمل على خفض خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة.
- تعزز البطاطس عملية الهضم في الجسم.
- غنية بالفيتامينات المختلفة والمعادن الكثيرة جدا.
مكونات وطريقة تحضير البطاطس المقرمشة وسر الخلطة
المكونات :
- بطاطس مقطعة أصابع أو حسب الرغبة.
- ملح.
- بابريكا.
- كركم.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- زعتر.
- ثوم بودر.
- نص كوب دقيق أبيض.
- مكعب مرقة خضراوات.
- بقدونس أخضر مفروم ناعم للتزين.
طريقة تحضير البطاطس المقرمشة:
- أولا وسر الخلطة والنضج الكامل البطاطس، هو أن تسلق البطاطس لمده خمس دقائق فقط على النار ونخرجها ونصفيها جيدا ونتركها تهدأ ونقوم بإعداد الخطوات التالية.
- نقوم بمزج خليط البهارات والدقيق كله معا، ومن الممكن إضافة الشطة أو أي بهارات محببة إليكم بالطبع.
- في هذه الاثناء نضع طاسة الزيت على النار.
- نضج البطاطس مع خلطة البهارات والدقيق ونقلبها برفق ونحاول التخلص من البهارات الزائدة اللاصقة في البطاطس عن طريق نخلها.
- عندما يسخن الزيت نضع فيه البطاطس حتى تمام النضج لنحصل على اللون الذهبي المقرمش اللذيذ المرغوب فيه.
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