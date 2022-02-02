الطريقة السحرية لعمل أحلى بطاطس مقرمشة وسر الخلطة

سر البطاطس المقلية المقرمشة من الأكلات والمقبلات الشهية لجميع الفئات العمرية ، ويطلق عليها البطاطا في الشام ودول المغرب أو البطاطس في مصر، ويعد سبب انتشارها وتوفرها في جميع أنحاء العالم بألاف الطرق الشهية،لأنها لها الكثير من الفوائد الغذائية وذلك، وأيضا من السهل إضافة القليل من التوابل لها لإكسابها طعم لذيذ جميل وأيضا محببة جدا بدي الأطفال الصغار بجانب الوجبات الأساسية كوجبة خفيفة بين الوجبات أو بأشكال مختلفة وطرق متعددة.

فوائد البطاطس

تعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان.

تعمل على تعزيز صحة القلب.

شوي وسلق وطريقة الطهي الصحية تعمل على فقدان الوزن.

تساعد على ضبط مستويات ضغط الدم.

تعمل على خفض خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة.

تعزز البطاطس عملية الهضم في الجسم.

غنية بالفيتامينات المختلفة والمعادن الكثيرة جدا.

مكونات وطريقة تحضير البطاطس المقرمشة وسر الخلطة

المكونات :

بطاطس مقطعة أصابع أو حسب الرغبة.

ملح.

بابريكا.

كركم.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

زعتر.

ثوم بودر.

نص كوب دقيق أبيض.

مكعب مرقة خضراوات.

بقدونس أخضر مفروم ناعم للتزين.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة: