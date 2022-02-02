نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفعول كريم الخميرة والبنجر السحري لتوريد الخدود والشفايف طبيعياً لن تحتاجي لشراء المكياج في المقال التالي
اذا كنتي من هواة وضع المكياج للحصول على أفضل طلة، واجمل شكل وذلك من خلال وضع مورد الخدود والشفايف بشكل دائم، فاليكي كريم الخميرة والبنجر الذي يمنحك هذه الطلة بدون استخدام المستحضرات الجاهزة بشكل نهائي، فهذا الكريم يساعد على توريد الشفايف، والخدود بمجرد استخدامه كما أنه له العديد من الفوائد الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات تحضير هذا الكريم بكل سهولة.
طريقة اعداد كريم الخميرة والبنجر لتوريد الخدود
دائمًا ماتحلم السيدات بخدود وشفايف وردية جذابة، لذلك يتم استخدام أنواع مستحضرات التجميل المتعددة، التي تجعلها دائمًا الافضل، ولكن قد تسبب هذه المواد بعض الأضرار عند الإكثار من استخدامها ومن خلال هذا المقال سوف نعرض وصفة سحرية تمنح البشرة والشفايف اللون الوردى الرائع، وهي خلطة البنجر مع الخميرة، وسوف نتعرف على كيفية تطبيقها إذا تم متابعة المقال.
يمكنك تجهيز كريم الخميرة والبنجر في المنزل بكل سهولة، وبدون اي مواد كيميائية ضارة وسوف تحصلين على أفضل نتيجة لحدود وشفايف وردية رائعة الجمال وطريقة تجهيز كالآتي:
المكونات
- ملعقتان من الخميرة الفورية.
- ثمرتين صغيرتين من البنجر.
- ملعقتين كبار من النشا.
- ملعقة واحدة من زبدة الشيا.
- ملعقة من الفازلين الطبي.
- نصف ملعقة كبيرة من زيت جونسون.
طريقة تحضير خلطة الخميرة والبنجر
بشرة وردية وشفاه جذابة وردية طبيعيا هذا حلم كل فتاة، وللحصول على خدود وشفاه وردية، كل ما عليك هو اعداد الوصفة الموجودة بمقالنا اليوم والتي مكوناتها الرئيسية الخميرة والبنجر، وهما مكونين موجودين في كل بيت، لذلك أصبح الحصول على بشرة وردية وشفاه جذابة شيء في غاية السهولة والبساطة.
- في وعاء به ماء على النار قومي بسلق البنجر جيدًا، وذلك حتى يصبح طري.
- قومي برفع البنجر من المياه، ويترك البنجر حتى يبرد.
- قومي بهرس البنجر جيدًا حتى يصبح ناعم تمامًا بدون تكتلات، أو بخلط البنجر في الخلاط للحصول على نفس النتيجة.
- احضري وعاء على النار.
- أضيفي بداخله زبدة الشيا والفازلين، وزيت جونسون.
- ويراعى أن تكون النار هادئة، ويترك الخليط حتى يذوب كل المكونات تمامًا مع بعض.
- أضيفي البنجر الذي تم تجهيز واصله ناعم تمامًا.
- أضيفي بعد ذلك النشا، مع إضافة الخميرة الفورية أيضًا.
- وقلبي المكونات مع بعضها على النار وذلك سوف يتغير القوام الخاص بالخليط ويصبح كريمي.
- ارفعي بعد ذلك الخليط من النار.
- بعد ذلك قومي بوضع الخليط في علبة.
- يترك هذا الكريم على الثلاجة، ويترك حتى يتماسك ويصبح مثل الكريم الجاهز تمامًا.
- يمكنك استخدام الكريم وتوزيعه على الوجه، ويترك الكريم بعد تدليك بشكل دائري على الخدود وايضًأ الشفاه لمدة ساعة.
- اغسلي وجهك بعد الانتهاء من المدة بالماء الدافيء.
- وسوف تلاحظين النتيجة بعد تكرار الكريم لعدة مرات خلال الأسبوع الواحد.
- سوف تلاحظين الفرق بعد الاستخدام وسوف تحصلين على بشرة ناعمة، وردية مميزة.
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