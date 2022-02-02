مفعول كريم الخميرة والبنجر السحري لتوريد الخدود والشفايف طبيعياً لن تحتاجي لشراء المكياج

اذا كنتي من هواة وضع المكياج للحصول على أفضل طلة، واجمل شكل وذلك من خلال وضع مورد الخدود والشفايف بشكل دائم، فاليكي كريم الخميرة والبنجر الذي يمنحك هذه الطلة بدون استخدام المستحضرات الجاهزة بشكل نهائي، فهذا الكريم يساعد على توريد الشفايف، والخدود بمجرد استخدامه كما أنه له العديد من الفوائد الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات تحضير هذا الكريم بكل سهولة.

طريقة اعداد كريم الخميرة والبنجر لتوريد الخدود

دائمًا ماتحلم السيدات بخدود وشفايف وردية جذابة، لذلك يتم استخدام أنواع مستحضرات التجميل المتعددة، التي تجعلها دائمًا الافضل، ولكن قد تسبب هذه المواد بعض الأضرار عند الإكثار من استخدامها ومن خلال هذا المقال سوف نعرض وصفة سحرية تمنح البشرة والشفايف اللون الوردى الرائع، وهي خلطة البنجر مع الخميرة، وسوف نتعرف على كيفية تطبيقها إذا تم متابعة المقال.

يمكنك تجهيز كريم الخميرة والبنجر في المنزل بكل سهولة، وبدون اي مواد كيميائية ضارة وسوف تحصلين على أفضل نتيجة لحدود وشفايف وردية رائعة الجمال وطريقة تجهيز كالآتي:

المكونات

ملعقتان من الخميرة الفورية.

ثمرتين صغيرتين من البنجر.

ملعقتين كبار من النشا.

ملعقة واحدة من زبدة الشيا.

ملعقة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جونسون.

طريقة تحضير خلطة الخميرة والبنجر

بشرة وردية وشفاه جذابة وردية طبيعيا هذا حلم كل فتاة، وللحصول على خدود وشفاه وردية، كل ما عليك هو اعداد الوصفة الموجودة بمقالنا اليوم والتي مكوناتها الرئيسية الخميرة والبنجر، وهما مكونين موجودين في كل بيت، لذلك أصبح الحصول على بشرة وردية وشفاه جذابة شيء في غاية السهولة والبساطة.