نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين قوي منزلي بكريم زبدة الشيا لفرد الشعر المجعد والخشن وجعله زي الحرير خلال ساعتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا مايتعرض الشعر للتلف والتقصف الذي يجعله في حالة من الهيشام بشكل دائم وذلك قد يرجع للعديد من الأسباب المختلفة ومن أهمها العوامل الخارجية مثل درجة حرارة الجو، أو استخدام المواد الغير طبيعية التي تؤدي إلى هلاك الشعر مثل الصبغات أو المستحضرات الكيميائية، ولذلك قد تهتم العديد من النساء بالبحث عن أهم الوصفات التي يمكن أن تكون معالجة لهذا التلف بشكل سريع، وتجعل الشعر رطب وناعم، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال عن الوصفة السحرية للتخلص من التلف بكل سهولة وهو كريم زبدة الشيا لتنعيم الشعر وعلاج التقصف والهيشان.

طريقة عمل كريم زبدة الشيا لتنعيم الشعر

اذا كنتي تعانين من هيشان الشعر، وتقصفه، فاليكي افضل الوصفات التي سوف نعرضها لكي الآن في هذا المقال وهو القيام بعمل كريم زبدة الشيا للشعر، فهو يساعد على الترطيب بشكل عميق، من فروة الشعر وحتى الأطراف، كما يساعد في علاج الهيشان وتحقيق أفضل نعومة للشعر بمجرد استخدامه، وهذا مايبحث عنه كل النساء.

زبدة الشيا من أكثر المواد الطبيعية التي لها دور فعال في التخلص من تقصف الشعر وتنعيمة بشكل يظهر بمجرد الاستعمال، ويمكنكم عمل كريم زبدة الشيا الذي يحقق افضل نتيجة في فترة بسيطة من الاستخدام وطريقة تحضيره كالتالي:

المكونات

ثلاث ملاعق من زبدة الشيا كبيرة الحجم.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت الارغان.

ملعقتين من زيت اللوز الحلو.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

يمكنك تجهيز هذا الكريم بعمل حمام بخار مائي بزبدة الشيا وذلك حتى تذوب ويصبح الأمر سهل لتتجانس مع باقي المكونات.

اتركي زبدة الشيا في حمام البخار حتى بداية زوابانها ثم أضيفي إليها زيت جوز الهند.

قلبي المكونين مع بعض حتى يختلطا جيدًا.

أضيفي بعد ذلك باقي الزيوت الي الخليط قلبي ثم ارفعي الخليط من النار، واتركية حتى يبرد تمامًا.

وحتى يصبح ذات قوام كريمي قومي بوضعه في علبة نظيفة مناسبة، ثم قومي بوضعه في الثلاجة واتركيه لمدة يوم أو أكثر ليتماسك ويصبح كريمي القوام.

وزعي هذا الكريم على الشعر، ولكن يفضل دائمًا وضعه بعد للاستحمام، وذلك حتى يكون الشعر رطب، ويتم التوزيع من الجذور وحتى الاطراف.

يكرر وضع الكريم على الشعر مرتين أو ثلاثة خلال الأسبوع وذلك حتى الحصول على أفضل نتيجة.

فوائد كريم زبدة الشيا على الشعر

كريم زبدة الشيا له العديد من الفوائد الشعر وهي كالآتي:

زبدة الشيا تحتوي على فيتامين E,A، ولذلك فهي تساعد على حماية الشعر من حدوث التقصف، وتكسر بصيلات الشعر.

يغذي الكريم جذور الشعر بشكل فعال، فيمنعه من التساقط.

يساعد في تعزيز نمو الشعر بشكل اسرع.

شعر ناعم وطويل وصحي هل هناك افضل من هذا؟

اصبح الان بإمكانك عزيزتي الحصول على شعر قوي وناعم باستخدام كرياتين طبيعي يمكنك اعداده في المنزل، حتى لا تكوني مضطرة للذهاب كل اسبوع على الاقل لمركز التجميل، وذلك بمكونات سهلة وهو زيت جوز الهند، وزبدة الشيا، والعديد من المكونات الاخرى التي يمكن التعرف عليها من خلال المقال.