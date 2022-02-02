أصبغي شعرك بنفسك بملعقة كركم باللون الأصفر المميز للون طبيعي وجذاب بنتيجة مضمونة 100%

تهتم النساء بتغير لون الشعر من وقت لآخر، وذلك بهدف تغير الشكل ومنحة الجمال والجاذبية بأجمل طلة مختلفة، ودائمًا مايتم صبغ الشعر في الغالب باستخدام الصبغات الصناعية، والتي تحتوي على مواد ضارة بالشعر، والأكسجين الذي قد يسبب إتلاف شديد للشعر، لذلك لابد من استبدال الصبغة بمواد طبيعية للحصول على لون مميز وفائدة للشعر، ومن أهم هذه المواد هو الكركم الطبيعي الذي من خلاله يمكن الحصول على اللون الاصفر المميز، والذي سوف نتعرف على طريقة تطبيقه من خلال هذا المقال.

الكركم لصبغ الشعر باللون الأصفر المميز

الكركم له الكثير من الفوائد التي يستفيد بها الشعر بمجرد استخدام وتطبيق إحدى وصفاته، فهو يساعد على تنعيم الشعر، ومنع تساقطه، كما يساعد على تنظيف فروة الرأس من القشرة، ومنح الشعر أيضًا الالوان الاشقر الطبيعي الجميل، وهناك العديد من الوصفات التي يستخدم من خلالها الكركم لصبغ الشعر، ولكن من أهم هذه الوصفات خلطة مع الحناء ليعطي أفضل نتائج، وفوائد رائعة للشعر، وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:

المكونات

كوب كبير من الحناء الطبيعية.

ملعقتين من الكركم.

نصف كوب من الماء الدافيء.

طريقة التطبيق