أصبغي شعرك بنفسك بملعقة كركم باللون الأصفر المميز للون طبيعي وجذاب بنتيجة مضمونة 100%

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تهتم النساء بتغير لون الشعر من وقت لآخر، وذلك بهدف تغير الشكل ومنحة الجمال والجاذبية بأجمل طلة مختلفة، ودائمًا مايتم صبغ الشعر في الغالب باستخدام الصبغات الصناعية، والتي تحتوي على مواد ضارة بالشعر، والأكسجين الذي قد يسبب إتلاف شديد للشعر، لذلك لابد من استبدال الصبغة بمواد طبيعية للحصول على لون مميز وفائدة للشعر، ومن أهم هذه المواد هو الكركم الطبيعي الذي من خلاله يمكن الحصول على اللون الاصفر المميز، والذي سوف نتعرف على طريقة تطبيقه من خلال هذا المقال.
الكركم لصبغ الشعر باللون الأصفر المميز
الكركم له الكثير من الفوائد التي يستفيد بها الشعر بمجرد استخدام وتطبيق إحدى وصفاته، فهو يساعد على تنعيم الشعر، ومنع تساقطه، كما يساعد على تنظيف فروة الرأس من القشرة، ومنح الشعر أيضًا الالوان الاشقر الطبيعي الجميل، وهناك العديد من الوصفات التي يستخدم من خلالها الكركم لصبغ الشعر، ولكن من أهم هذه الوصفات خلطة مع الحناء ليعطي أفضل نتائج، وفوائد رائعة للشعر، وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:
المكونات
- كوب كبير من الحناء الطبيعية.
- ملعقتين من الكركم.
- نصف كوب من الماء الدافيء.
طريقة التطبيق
- احضري طبق غويط مناسب من حيث الحجم.
- أضيفي بداخله الحناء.
- ثم اضيفي اليها الكركم.
- استخدمي ملعقة بلاستك وقلبي هذه المكونات حتى تتجانس مع بعض.
- قومي بعجن هذا الخليط بإستخدام الماء ولكن بشكل تدريجي مع التقليب، وذلك حتى الحقول على عجينة ناعمة.
- اتركي هذه العجينة مغطاة في مكان دافيء، واتركيها لمدة ثلاث ساعات.
- اغسلي شعرك جيدًا بالماء الدافيء قبل استخدامها، وذلك للتخلص من أي زيوت أو مستحضرات الشعر، ويصبح الشعر نظيف حتى يتم الاستفادة من الخليط بشكل سريع.
- قسم شعرك الى عدة أقسام.
- وزعي الخليط باستخدام فرشاة الصبغة من الجذور وحتى الأطراف.
- استمري في توزيعها حتى تغطي الشعر بالكامل.
- غطي شعرك باستخدام قبعه بلاستك وحتى بدلا يتساقط الخليط على الملابس والأرض.
- اتركي الخليط على الشعر مدة ثلاث ساعات او يفضل وضعه من الليل وحتى الصباح.
- اغسلي شعرك بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر، والشامبو الصحي للشعر.
- قومي باستخدام الأسوار وذلك بغرض تجفيف الشعر بالكامل لرؤية اللون بشكل أفضل.
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