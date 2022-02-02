نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو قشطة اعملي 2 كيلو من السمن البلدي بقوام وطعم ورائحة احسن من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة السمن البلدي، من الممكن لكل ربت البيوت عمل مكون السمن البلدي من خلال اتباع خطوات بسيطة، ومن اليسير على ربات البيوت أيضا توفير المكونات وتتعدد طرق للتحضير للسمن البلدي وهذا على حسب ما يتوفر من مكونات لعمل السمن فإذا توفر الحليب فهذا ما يساعد في عملها بمكونات مختلفة وإن توفرت القشطة أو الزبدة فالخطوات تختلف أيضا ومن خلال خطوات بسيطة ومكونات سهلة وقليلة نوضح لك أهم ما يمكن اتباعه وتحضيره من مكونات لعمل السمة البلدي في أقل وقت ممكن.

مقادير السمن البلدي

من اليسير تحضيرها وبمنتهى السهولة من خلال استعمال مكونات بسيطة جدا ولا تتطلب الوقت الطويل للتحضير ومن الممكن أن نقوم بعمل الوصفة بالاستعانة بتلك المكونات في المنزل والتي تساعدنا في الحصول على أفضل نوع من أنواع السمن وخلال أقل وقت تكون السمنة جاهزة تماما ومن اليسير إدخالها بعد ذلك بمختلف الوجبات والوصفات والتي تكون في حاجة إلى استعمال نوع سمن جيد يعطي أفضل نكهة للوجبة وفيما يلي مقدار تحضير السمن البلدي.

مكونات أساسية لتحضير السمنة البلدي الطبيعي

كيلو من القشطة.

مكعبات من الثلج.

رشة من مكون الملح.

وعاء بلاستيك.

قدر مناسب.

طريقة تحضير للسمن البلدي بكيلو من القشطة

من الممكن أن يتم تحضير السمنة البلدي لصحي والمغذي من خلال الاتباع لخطوات بسيطة تيسر كثيرا على ربة المنزل الإعداد للسمن البلدي والخطوات تكون كما يلي في النقاط القادمة:

الطريقة تبدأ بأن يتم الوضع لمكون القشطة وتفكيكها بأداة تكون ملائمة بداخل وعاء من البلاستيك.

باستخدام أداة المضرب السلك يتم تقليب القشطة جيدا ويوضع كم من الثلج مع القشطة ونستمر في التقليب.

نجد أن القوام الخاص بالقشطة يتحول بشكل ملحوظ من القوام الكريمي الملمس إلى القوام الحبيبي الأكثر تكتل.

تزيد نسبة التكتلات في القشطة وتنفصل كل سوائلها عن المكونات الدهنية المفصولة عنها.

الكتل الدهنية الناتجة هي كمية الزبدة الطبيعية الفلاحي التي نحتاجها لعمل أفضل نوع من أنواع السمن البلدي الطبيعي، ويوضع الزبد بقدر ملائم ومعه رشة صغيرة من مكون الملح يتحول الزبد للسمن البلدي.

يمكن عمل السمن البلدي بطعم احلي من الجاهز بكيلو قشطة يمكنك عمل 2 كيلو من السمن البلدي بطعم يجنن بقوام احلي من الجاهز وارخص فقدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة طريقة عمل السمن البلدي بكيلو قشطة بخطوات بسيطة وسهلة وبمكونات طبيعية وموفرة في البيت يمكنك عملها بكل سهولة بقوام وراحة تجنن.