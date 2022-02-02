ألذ شوربة هدفيكي من البرد اعملي شوربة الخضار الصحية والمغذية بطعم ومذاق لذيذ

شوربة الخضار تعتبر شوربة صحية ولكن الكثير من الناس لا يحبون تناولها اعتقادا منهم أنه يجب تناولها في حالة الإصابة ببعض الأمراض فقط، وهي وجبة صحية وسريعة مغذية لاحتوائها على مجموعة متنوعة من الخضروات المفيدة للصحة وخاصة الجهاز الهضمي واليوم نقدم لكم اسرع طريقة لعملها في البيت والطعم روعة فتابعونا.

طريقة عمل شوربة الخضار

المكونات:

بصلة كبيرة.

كوب فاصوليا خضراء.

2 حبة طماطم.

3 فصوص ثوم.

كوب بازلاء.

حبة بطاطس.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

مكعب مرقة.

كمية مناسبة من الماء.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير:

نضع قدر على النار مع زيت الزيتون والبصل ونقلب حتى يذبل ويصبح شفاف ثم يضاف الثوم ونقلب لكي تخرج رائحته. بعد ذلك نقطع البطاطس إلى مكعبات وأيضا الجزر والفاصوليا والطماطم ثم نضعها مع خليط البصل والثوم ونقلب لمدة 5 دقائق. نضيف مكعب المرقة مع الملح والفلفل الأسود وباقي البهارات ثم الماء ونخفض النار ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج. تقدم شوربة الخضار وهي ساخنة مع طبق صغير من الأرز الأبيض وقطعة من الدجاج المشوي أو المسلوق وبالهنا والشفا.

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

المكونات:

كوب من الكوسا.

كوب من البطاطس.

كوب من البازلاء.

كوب من الجزر.

كوب فاصوليا خضراء.

2 ملعقة من زيت الذرة.

ملح وفلفل أسود.

ربع كوب لسان عصفور.

شوربة دجاج.

مكعب مرقة.

ملعقة صغيرة بهارات.

قطع دجاج مقطعة ومسلوقة.

بصلة مفرومة.

2 فص ثوم.

طريقة التحضير:

على النار نقوم بوضع وعاء كبير ونضيف إليه الزيت البصل مع الثوم ونقلب حتى تذبل المكونات وتصبح طرية. ثم نضيف الخضار المقطع مع قطع الدجاج المسلوق وفي وعاء أخر نحمر لسان العصفور ثم تضاف على المكونات. نضع الملح والفلفل الأسود مع باقي البهارات ونقلب لعدة دقائق ثم تضاف الشوربة أو الماء مع مكعب المرقة عندما تغلي المكونات. نخفض النار ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى ينضج الخضار بالكامل مع لسان العصفور ثم توضع في طبق التقديم وعلى الوجه عصير الليمون. ويمكن أيضا وضع رشة من البقدونس المفروم أو الريحان وإذا أردت أن تكون الشوربة صحية ضعي زيت الزيتون وشوفان.

فوائد تناول شوربة الخضار