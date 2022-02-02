مقشر قوي منزلي لتقشير وتنعيم الرجلين وإزالة التشققات والجلد الميت في غضون دقائق

تعاني الكثير من النساء والفتيات من خشونة القدمين خاصة في فصل الشتاء وذلك بسبب جفاف الجلد وعدم ترطيبه بإستمرار، ويبحثون عن طرق فعالة في التخلص من هذه التشققات بدون أي آثار جانبية، لذلك دائمًا ما يلجئون إلى الوصفات الطبيعية ويبتعدون عن المواد الكيميائية نهائيًا لأنها من الممكن أن تأتي بنتائج عكسية.

وصفة القهوة والسكر وزيت الزيتون

تعمل هذه الوصفة على تقشير الجلد والتخلص من خلايا الجلد الميت للحصول على قدمين ناعمتين بدون تشققات

المكونات

3 ملاعق من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من السكر الخشن.

ملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

تخلط جميع المكونات مع بعضها حتى الحصول على مزيج متجانس له قوام متماسك.

يوضع هذا المزيج على القدمين ويتم فرك القدمين به لمدة 5 دقائق.

تغسل القدمين بالماء الفاتر للتخلص من أثر الخليط.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للتخلص من الجلد الميت نهائيًا.

وصفة السكر البني وزيت النعناع

يعتبر السكر من أهم المواد الطبيعية الفعالة في التخلص من الجلد الميت ووضع الزيوت الطبيعية معه يعمل على ترطيب القدمين وتنعيمهم

المكونات

2 كوب من السكر البني.

نصف كوب متوسط الحجم من زيت جوز الهند.

قطرات من زيت النعناع.

طريقة التطبيق

تخلط جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا.

يوضع الخليط على القدمين ويتم فرك القدمين بهم جيدًا لمدة 5 دقائق.

يترك الخليط على القدمين لمدة عشرة دقائق.

يتم غسل القدمين جيدًا للتخلص من الخليط.

تجفف القدمين جيدًا.

يفضل وضع كريم مرطب بعد استخدام الوصفة.

لابد من ارتداء الجوارب ليلًا للحفاظ على رطوبة القدمين.

وصفة العسل وزيت الليمون

يعمل الليمون على تجديد خلايا الجلد بينما يعمل العسل على ترطيبه وتنعيمه بشكل كبير

المكونات

نصف كوب من كل من السكر، الملح، زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

5 قطرات من زيت الليمون.

طريقة التطبيق