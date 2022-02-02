8 اطعمة مش بس مفيدة للجسم ولكن كمان بتحسن صحتك العقلية

الاطعمة الصحية مش صحية بس لجسمك ، ولكن كمان لعقلك ، وجسمك وعقلك مرتبطين اكتر ما تتخيلي ، بيتفاعلوا عمليا مع بعض بشكل كبير من خلال الجهاز العصبي ، لما تحسي بالتوتر عقلك هيوصل رسالة لامعائك ، وده ممكن يأثر على حالتك المزاجية ومستوى طاقتك ، عشان كده لو بتحسي غالبا بتقلب المزاج او التوتر ، يبقى جيه الوقت انك تراجعي نظامك الغذائي ، هتتفاجئي من تأثير الاطعمة الصحية على صحتك العقلية بشكل عام ، والنهاردة في بنات حوا هنقولك قايمة الاطعمة الصحية للجسم والعقل ، اللي ممكن تأثر على صحتك الجسدية والعقلية بطريقة ايجابية.

قايمة الاطعمة الصحية للجسم والعقل:

1- الصويا:

الصويا بتحتوي على احماض امينية ضرورية لعضلات الجسم والعضم ، وبتساعد في التعامل مع اضطرابات النوم والارق ، وكمان بيقلل من التعرض للمشاكل الصحية الخطيرة زي مرض الزهايمر.

بالنسبة للنساء بشكل خاص ، فول الصويا ممكن يكون مفيد جدا ليهم ، كتير من النساء اثناء انقطاع الدورة الشهرية بيعانوا من تقلبات المزاج, قلة التركيز, والارهاق ، ومافيش علاج افضل من علاج نفسك بشكل طبيعي ، انقطاع الدورة الشهرية بيوقف انتاج هرمون الاستروجين بشكل تدريجي ، وفول الصويا ممكن يكون واحد من الحلول عشان ترجعيه تاني ، لان فول الصويا بيحتوي على عنصر اسمه الايسوفلافون ، ودي مواد كيميائية نباتية تشبه استبدال هرمون الاستروجين اللي النساء بيكون محتاجينه في المرحلة دي ، وتقدري تحصلي عليه من التوفو, حليب الصويا, زبادي الصويا, ودقيق الصويا ، من ناحية تانية ممكن يبقى مسؤول عن بداية البلوغ وانقطاع الدورة الشهرية بسبب تأثيره على الدماغ ، عشان كده بننصحك ماتبالغيش في اكل الصويا لو مش بتعاني من انقطاع الدورة الشهرية.

2- السلمون:

السلمون من الاطعمة الغنية بالاوميجا ، وبشكل خاص الاوميجا 3 ، وده بيرتبط ارتباط مباشر بالدماغ وبيساعد في تحسين وظيفة الخلايا ، وده هيأدي لتقليل مخاطر الاكتئاب والاحباط, ومشاكل الذاكرة, والمشاكل الصحية المرتبطة بالشيخوخة او كبار السن, والخرف.

جسمك مش بيقدر ينتج اوميجا 3 لوحده ، وبالتالي انتي محتاجة تاكلي الاطعمة الغنية بالاوميجا 3 زي السلمون الضروري لتحسين الاداء ، وبيساعد كمان على توازن الهرمونات, بيسيطر على شهيتك, بيعزز هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعادة ، يعني فكري فيه كوجبة سعيدة مش هتحسي بعدها بالانتفاخ او الجوع.

3- الثوم الني:

في كتير من الفوايد اللي بيقدمها الثوم الني للدماغ ، بما فيهم تحسين الذاكرة وده ضروري لكبار السن ، ممكن تاكلي الثوم الني لوحده او تضيفيه للسلطة حسب اللي تفضليه (وبما ان طعمه قوي هيكون افضل خلطه مع حاجة تانية).

الثوم الني بيحتوي على مركب الاليسين اللي موجود جواه الكبريت ، وده بيساعد في تأخر الشيخوخة, بيمنع الامراض, وبيزود من مستويات السيروتونين (هرمون السعادة).

4- شوكولاتة حلوة ومرة:

الشوكولاتة الحلوة والمرة بتختلف شوية عن الشوكولاتة الحلوة العادية ، والفرق انها بتحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (50% – 90%) وتعتبر هي المكون الرئيسي ، وحطي في اعتبارك ان كل ما الشوكولاتة كانت اغمق ده هيكون افضل ، لما بتاكلي النوع ده من الشوكولاتة بيوصل رسالة لمخك بافراز هرمون الاندروفين ، وهي مواد كيميائية بتساعد على التحكم في التوتر وبالتالي بتزود الشعور بالسعادة.

كمان الكاكاو بيساعد على زيادة تدفق الدم لعقلك ، وده معناه انه بالنسبة لكبار السن ، هيساعد على تحسين وظائفهم العقلية من خلال تسهيل انتاج الكلمات ، وهيساعدهم على الاحساس بتوازن اكتر.

5- الجوز او عين الجمل:

كتير من المكسرات زي بذور الكتان, بذور القرع, وبذور الشيا ، مفيدة لصحة الدماغ ، ولكن افضل انواع المكسرات هو الجوز او عين الجمل ، الجوز مصدر كبير للبروتين والدهون الصحية ، اللي بتساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم متوازنة وتنضيف الشرايين.

كمان بتحتوي على الاوميجا 3 اللي ليها تأثير ايجابي على الحالة المزاجية, وتقليل القلق والاكتئاب ، واكل المكسرات يوميا هيساعد على تحسين الاحساس بالتفاؤل, الطاقة, الامل, التركيز.

6- المرمرية:

في حين ان المرمرية هي مش طعام بالظبط ، ولكن هي اعشاب مفيدة جدا ممكن تضيفيها لاكلاتك ، المرمرية بتحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتساعد على تعزيز الذاكرة, التفكير, حل المشاكل, والانتباه.

عنصر كمان موجود في المرمرية وهي مركبات الفلافونويد ، وهي مركبات نباتية بتساعد على تحسين صحة الدماغ وبتمنع الامراض الخطيرة ، زي الزهايمر ، بالاضافة كمان انه بيساعد على منع الاكتئاب, القلق, تحسين عملية الهضم.

7- فيتامين C:

مافيش شك ان فيتامين C بيساعد في الحفاظ على الصحة وانسجة الجسم والجهاز المناعي ، ولكن كمان ليه تأثير عى عواطفك ، لو بتحسي بالارهاق العقلي والتعب طول الوقت ، ده ممكن يكون سببه عد حصولك على كمية كافية من فيتامين سي.

ومن الاطعمة الغنية بفيتامين سي هي البرتقان, الكيوي, الفلفل, الفراولة, اللفت, اليوسفي وغيرها كتير من الاطعمة ، فيتامين سي مفيد لصحة الدماغ وبيمنع الانكماش العقلي ، بيساعد في تعزيز التركيز, الذاكرة, الانتباه, بيقلل من مخاطر الاصابة بالاكتئاب, القلق, والامراض الخطيرة.

8- الاعشاب البحرية:

عشاق السوشي ، النهاردة هنقولك خبر حلو ان الاعشاب البحرية اللي بتستخدم في السوشي ليه كتير من الفوايد الصحية للدماغ ، الاعشاب البحرية بتحتوي على كمية كبيرة من اوميجا 3 الدهنية ، واللي تعتبر من اهم العناصر لعقلك ، بالاضافة للمغنيسيوم اللي بيساعد في التعامل مع الاجهاد ، واليود المفيد للاداء العقلي.

من الاعشاب البحرية الصالحة للاكل واللي عادة تستخدم مع السوشي هي الواكامي, النوري وغيرها من الاعشاب ، ممكن تاكلي اوراق النوري مجففة زي ما هي كسناك او وجبة خفيفة او تضيفيه لاطباقك.

ايه اللي المفروض تتجنبيه:

غالبا مستقبلات السيروتونين (هرمون السعادة) موجودة بالفعل في القناة الهضمية ، ولما نيجي احنا ناكل الاطعمة المصنعة ، معدتنا مش بتعرف تتعامل مع نوع اكل مصنع عشان كده اللي بيحصل انها بترفضه ببطء ، وده السبب ان كل حاجة بناكلها بتأثر في عقلنا.

ايه اللي تتجنبيه:

– الاطعمة المصنعة: ممكن تأدي لزيادة الاكتئاب والقلق.

– الكافيين: ممكن يسبب مشاعر القلق والارق.

– الوجبات السريعة والدهون المتحولة العالية: بتعزز الالتهاب وبتأثر على مستويات السيروتونين.

– السكر المكرر: مسؤول عن اضطرابات المزاج زي القلق والاكتئاب.

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