نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 10 دقائق حضري البسكويت المقرمش خفيف بمذاق رائع وشهي في المقال التالي
يعتبر تحضير الأشياء الشهية في فصل الشتاء من الأمور المحببة خاصةً عند التجديد والقيام بوجبة مختلفة للأطفال وأفراد العائلة ومن أهم الأشياء التي يزداد الطلب عليها في فصل الشتاء هو الكعك والمعجنات والبسكويت بالأخص فمن المعروف أن فصل الشتاء يتم فيه تحضير المشروبات الساخنة بشكل كبير لذلك لا بد من تناول أيّ من الأشياء بجانبها مثل البسكويت، ولعل سبب اللجوء إلى البسكويت دون عن المعجنات والمخبوزات الأخرى هو سهولة التحضير البسكويت وبساطة المكونات وتوفيرها في جميع الأماكن، بالإضافة إلى ذلك أنه يتميز بالمذاق الخفيف المقرمش الذي يعتبر من المسليات بالنسبة لكثير من الأفراد، ويمكنك التشكيل في طريقة تزيين البسكويت الخارجية حيث يمكنك تحضيره بشكل دائري أو كما هو معروف شرائح طولية رقيقة حيث تختلف طريقة التشكيل من شخص لآخر وللتعرف على طريقة تحضير البسكويت المقرمش يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.
طريقة تحضير البسكويت المقرمش
مقادير التحضير:
- بيضه واحدة.
- كأس من الزبدة السائلة.
- ما يقارب من كأس ونصف من السكر الأبيض.
- ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.
- كأسين وربع من الدقيق.
- ملعقة من مسحوق الملح.
- كأسين من البندق المطحون.
طريقة التحضير:
- نقوم بإعداد محضر الطعام ونضع مكون الزبدة السائلة أولاً ثم إضافة السكر الأبيض وتشغيل محضر الطعام حتى يتحول الخليط إلي رغوة عالية.
- إضافة مكون الفانيليا والبيض معاً وتشغيل محضر الطعام مرة أخرى ونستمر حتى دقيقتين أو ثلاث دقائق بحيث يصبح مزيج المكونات ناعم.
- إضافة المكونات الجافة ببطئ من الدقيق ومقدار الملح على الدقيق وخلط المكونات في مرة أخرى بحيث تتجانس وتصبح خليط شبه متماسك.
- تحضير صينية طويلة وفرد بها ورقة زبدة، وبعد ذلك نقوم برش البندق المجروش أو المطحون ويفضل أن يكون مجروش على صينية الزبدة.
- بعد ذلك يتم تشكيل العجين وتقطيعه إلى قطع ودوائر صغيرة رقيقة ونضعها فوق البندق المجروش ولا نقوم بالضغط على العجين باستخدام كوب حتى يكون البسكويت مسطح.
- تسخين الفرن لبضع دقائق ما يقارب من عشر دقائق ثم وضع الصينية البسكويت على درجة حرارة 190 درجة مئوية وتركها حتى تنضج قرابة الربع ساعه وبعد ذلك يتم اخراجها وتقديم البسكويت.
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