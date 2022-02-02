في 10 دقائق حضري البسكويت المقرمش خفيف بمذاق رائع وشهي

يعتبر تحضير الأشياء الشهية في فصل الشتاء من الأمور المحببة خاصةً عند التجديد والقيام بوجبة مختلفة للأطفال وأفراد العائلة ومن أهم الأشياء التي يزداد الطلب عليها في فصل الشتاء هو الكعك والمعجنات والبسكويت بالأخص فمن المعروف أن فصل الشتاء يتم فيه تحضير المشروبات الساخنة بشكل كبير لذلك لا بد من تناول أيّ من الأشياء بجانبها مثل البسكويت، ولعل سبب اللجوء إلى البسكويت دون عن المعجنات والمخبوزات الأخرى هو سهولة التحضير البسكويت وبساطة المكونات وتوفيرها في جميع الأماكن، بالإضافة إلى ذلك أنه يتميز بالمذاق الخفيف المقرمش الذي يعتبر من المسليات بالنسبة لكثير من الأفراد، ويمكنك التشكيل في طريقة تزيين البسكويت الخارجية حيث يمكنك تحضيره بشكل دائري أو كما هو معروف شرائح طولية رقيقة حيث تختلف طريقة التشكيل من شخص لآخر وللتعرف على طريقة تحضير البسكويت المقرمش يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير البسكويت المقرمش

مقادير التحضير:

بيضه واحدة.

كأس من الزبدة السائلة.

ما يقارب من كأس ونصف من السكر الأبيض.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.

كأسين وربع من الدقيق.

ملعقة من مسحوق الملح.

كأسين من البندق المطحون.

طريقة التحضير: