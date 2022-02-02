أعملي المش الفلاحي بالطريقة المصرية على أصولها بطريقة مظبوطة وطعم جنان

يعتبر المش الفلاحي أو الجبنة القديمة من الأكلات المشهورة في الريف المصري، فبالرغم من طعمه الرائع والذي يحبه الكثير في القرى والمدن، إلا أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاج إليها الجسم، فهو يحتوي على الكالسيوم الموجود في اللبن الذي يتم تحضير المش الفلاحي به، والبروتين الموجود أيضًا في اللبن والجبن القريش.

طريقه عمل المش الفلاحي

الجبن القريش هي من أفضل أنواع الجبن كونها صحية، ويتم تحضيرها من اللبن الجاموسي كامل الدسم، كما أنها تناسب من يتبع حمية غذائية لاحتوائها على سعرات حرارية قليلة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، كما أنها تحتوي على حمض الفوليك، وهو ما تحتاج إليه المرأة في فترة الحمل، فهي تحتوي على العديد من الفوائد مما يجعلها من الأطعمة الصحية التي ينصح بها، وهي المكون الأساسي في تحضير المش الفلاحي والذي يساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم في حالة إن كان الشخص يعاني من انخفاض مستوى ضغط الدم.

المكونات

2 كيلو من الجبن القريش.

1 كيلو لبن كامل الدسم جاموسي.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

1 ملعقة كبيرة من الترمس البلدي.

1 ملعقة كبيرة حلبة حصى.

4 فلفل أحمر حار.

1 كوب من الشطة.

نصف كوب من المورتة الفلاحي.

طريقة تحضير المش الفلاحي