نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي المش الفلاحي بالطريقة المصرية على أصولها بطريقة مظبوطة وطعم جنان في المقال التالي
يعتبر المش الفلاحي أو الجبنة القديمة من الأكلات المشهورة في الريف المصري، فبالرغم من طعمه الرائع والذي يحبه الكثير في القرى والمدن، إلا أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاج إليها الجسم، فهو يحتوي على الكالسيوم الموجود في اللبن الذي يتم تحضير المش الفلاحي به، والبروتين الموجود أيضًا في اللبن والجبن القريش.
طريقه عمل المش الفلاحي
الجبن القريش هي من أفضل أنواع الجبن كونها صحية، ويتم تحضيرها من اللبن الجاموسي كامل الدسم، كما أنها تناسب من يتبع حمية غذائية لاحتوائها على سعرات حرارية قليلة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، كما أنها تحتوي على حمض الفوليك، وهو ما تحتاج إليه المرأة في فترة الحمل، فهي تحتوي على العديد من الفوائد مما يجعلها من الأطعمة الصحية التي ينصح بها، وهي المكون الأساسي في تحضير المش الفلاحي والذي يساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم في حالة إن كان الشخص يعاني من انخفاض مستوى ضغط الدم.
المكونات
- 2 كيلو من الجبن القريش.
- 1 كيلو لبن كامل الدسم جاموسي.
- 2 ملعقة كبيرة من الملح.
- 1 ملعقة كبيرة بابريكا.
- 1 ملعقة كبيرة من الترمس البلدي.
- 1 ملعقة كبيرة حلبة حصى.
- 4 فلفل أحمر حار.
- 1 كوب من الشطة.
- نصف كوب من المورتة الفلاحي.
طريقة تحضير المش الفلاحي
- قومي بمزج الملح مع الجبن القريش واتركيها لمدة ليلة أو ليلتين حتى تجف تمامًا وتتخلص من السوائل الموجودة بها.
- احضري وعاء وارفعيه على النار وضعي المورتة الفلاحي واللبن وقلبي جيدًا.
- ضيفي بعد ذلك الترمس البلدي والبابريكا وملح وشطة وقلبي مرة أخرى جيدًا.
- ضيفي قرون الفلفل الحار والحلبة الحصى إلى الخليط وقلبي ثم ارفعي الوعاء من على النار.
- احضري برطمان زجاجي محكم الغلق وقطعة من القماش، وضعي نصف كمية الجبن القريش ثم ضعي نصف كمية الخليط، ثم ضيفي الكمية المتبقية من الجبن والكمية المتبقية من الخليط وقومي وغطي فوهة البرطمان بقطعة القماش ثم قومي بإغلاقه جيدًا.
- ضعي البرطمان في مكان لا يصل له تهوية واتركيه لمدة شهرين أو أكثر وقومي برجه كل 15 يوم.
- قومي باستخدامه وتناوله في اي وقت وبالهنا والشفا.
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