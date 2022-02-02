طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع أفخم المطاعم و سر الدقة ولون المياه

كثير منا يحب أكل الباذنجان المخلل وخاصة بجانب الخبز والفول والفلافل، وتهتم أي سيدة أن تكون مائدة الإفطار أو العشاء متكاملة من كل شئ، ووجود المخللات بجانب أنواع الطعام تعطي لها طعم خاص، وبالرغم من سهولة صنعه ولكن يوجد فئة من السيدات لا يستطيعون تحضيره، لهذا تكثر الأسئلة على السوشيال ميديا عن ما طريقة صنع الباذنجان المخلل ويكون طعمه مثل الذي تحضره أمهاتنا، واليوم حضرنا لك أسهل وصفة لتحضير الباذنجان المخلل.

طريقة عمل الباذنجان المخلل

المكونات:

اثنين كيلو باذنجان صغير الحجم.

سبع ملاعق من الملح.

رأس ثوم كاملة ومهروسة.

كوبين إلا ربع من الخل.

ست قرون من الفلفل الأخضر المفروم.

أربع ملاعق من الكمون.

كوب كبيرة من الشبت والكزبرة الطازجة.

ست قرون فلفل أحمر مفرومين.

ماء ساخن.

نصف كوب زيت.

تحضير مخلل الباذنجان