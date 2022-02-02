نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع أفخم المطاعم و سر الدقة ولون المياه في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع أفخم المطاعم و سر الدقة ولون المياه - ثقفني
كثير منا يحب أكل الباذنجان المخلل وخاصة بجانب الخبز والفول والفلافل، وتهتم أي سيدة أن تكون مائدة الإفطار أو العشاء متكاملة من كل شئ، ووجود المخللات بجانب أنواع الطعام تعطي لها طعم خاص، وبالرغم من سهولة صنعه ولكن يوجد فئة من السيدات لا يستطيعون تحضيره، لهذا تكثر الأسئلة على السوشيال ميديا عن ما طريقة صنع الباذنجان المخلل ويكون طعمه مثل الذي تحضره أمهاتنا، واليوم حضرنا لك أسهل وصفة لتحضير الباذنجان المخلل.
طريقة عمل الباذنجان المخلل
المكونات:
- اثنين كيلو باذنجان صغير الحجم.
- سبع ملاعق من الملح.
- رأس ثوم كاملة ومهروسة.
- كوبين إلا ربع من الخل.
- ست قرون من الفلفل الأخضر المفروم.
- أربع ملاعق من الكمون.
- كوب كبيرة من الشبت والكزبرة الطازجة.
- ست قرون فلفل أحمر مفرومين.
- ماء ساخن.
- نصف كوب زيت.
تحضير مخلل الباذنجان
- اغسلي الباذنجان بالماء جيدا ثم قومي بقطع الجزء العلوي الأخضر.
- ضعي بعد ذلك ثمار الباذنجان في الماء وضعيهم على النار وأضيفي للماء ملعقتين من الخل وملعقتين من الملح حتى يغلي الماء وينضج الباذنجان جيدا.
- يجب أن ينضج الباذنجان إلى مرحلة معينة ويجب أن تحرصي لكي لا يصبح مهري.
- لعمل حشوته: قومي بوضع الفلفل الأخضر والأحمر معا ثم الثوم والكمون والشبت والكزبرة والخل والملح وقلبي كل المكونات سوياً.
- صفي بعدها الباذنجان من الماء وقومي بعمل فتحة من النصف حتى تستطيعي حشوه من الداخل.
- قومي بحشو الباذنجان من الداخل وافعلي نفس الطريقة مع الكمية كلها.
- بعد أن تنتهي من الكمية جميعها ضعي عصير ليمون على الوجه وقليل من الحشوة ورشي على الوجه ملعقتين من الزيت.
- ضعيه في الثلاجة وأخرجيه عند الاستخدام أثناء الأكل.
- يمكنك أكله مع البامية أو الملوخية أو مع البطاطس المقلية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ