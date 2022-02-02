أقوى كولاجين طبيعي كريم لبان الذكر والنشا الرهيب لتبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد من أول إستخدام

يعتبر كريم لبان الدكر من أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة للبشرة، فهو يمنح البشرة النضارة والإشراق، وهو بديل الكولاجين، لاحتوائه على كولاجين طبيعي في تكوينه، مما يساعد على تأخير ظهور الخطوط الرفيعة لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، فتعمل على تأخير ظهور التجاعيد في البشرة، كما أنه يعمل في الحفاظ على الكولاجين الطبيعي في البشرة، وهذا ما يجعل البشرة أكثر رطوبة ونضارة.

طريقة تحضير كريم لبان الدكر

يتم تحضير هذه الوصفة مع النشا، ومعروف أن النشا يحتوي على العديد من الفوائد سواء للبشرة أو الشعر، فيساعد في منح البشرة الرطوبة ومعالجة مشاكل البشرة كالدهون الزائدة فيعمل على امتصاص الدهون الزائدة في البشرة الدهنية، كما أنه يعمل على التخلص من آثار حب الشباب والندبات التي يتركها.

المكونات

1 ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 كوب من الماء المغلي.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بنقع لبان الدكر في الماء المغلي واتركيه لمدة ليلة كاملة.

قومي بتصفية لبان الدكر من الماء مع الاحتفاظ بماء لبان الدكر.

احضري وعاء وقومي بمزج ماء لبان الدكر مع النشا ثم ارفعيه على نار هادئة وقلبي جيدًا.

ضيفي بعد ذلك لبان الدكر إلى الخليط وقلبي حتى تحصلين على قوام كريمي متماسك.

ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد.

اغسلي وجهك بالماء وجففيه ثم قومي بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي وتجنبي ملامسته العين.

اتركي الكريم لمدة 60 دقيقة ثم اغسليه جيدًا بالماء الدافئ.

كرري استخدام الكريم من مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

وصفة كريم لبان الدكر بعسل النحل

يعمل العسل على ترطيب البشرة ومنحها النعومة والنضارة كبشرة الأطفال، ومع إضافته مع لبان الدكر فإنه يساعد في التخلص من جفاف البشرة والتخلص من الأتربة التي تلتصق بها.

المكونات

1 ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

1 كوب ماء.

طريقة تحضير الوصفة