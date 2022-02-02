معجزة رهيبة من الفازلين: لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد فوري2022

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عمر شويل - جدة سوف نقدم لكم معجزة رهيبة من الفازلين ، حيث يعد من اقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام للكريم، ونتائج مبهرة من اول مرة، ويعتبر هذا الكريم معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، وسوف تعطيكم بشرة خرافية وخالية من المشاكل بشكل كامل وتحدي, حيث يمكن عمل الكريم بأكثر من طريقة مضمونة للحصول علي بشرة خالية من العيوب وناصعة البياض التي تبحث عنه كل فتاه وسيدة تريد الحصول علي بشرة مثالية، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد بشكل نهائي من البشرة, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل معجزة رهيبة من الفازلين من اول استخدام فوري ونتائج مبهرة2022.

مكونات عمل معجزة رهيبة من الفازلين لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير الكريم الرهيب لتفتيح البشرة من اول مرة ونتائج خرافية من اول استخدام وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الفازلين.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لتحضير القنبلة الرهيبة في المنزل لا للحصول علي البشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد بكل سهولة في المنزل وفي اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة الفازلين والنشا الملح ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم ماء الورد ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي. ثم نضيف عصير الليمون حسب نوع البشرة ونخلطهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن من خلال هذا المقال علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الكريم علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية خلال فترة زمانية بسيطة وهي التالي:-

نقوم بغسل البشرة وتنظيفها جيدا بكل سهولة ثم نضيف طبقة من الخليط عليها بتساوي.

نترك الخليط علي البشرة ونتركها لمدة تتراوح من بين ربع ساعة إلي نصف ساعة ثم غسل البشرة.

نكرر العملية ثلاث مرات خلال الأسبوع لمدة شهر ونصف حتي نحصل علي افضل نتائج بفضل الله.

فوائد معجزة رهيبة من الفازلين لتفتيح البشرة

سوف نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة كنز رباني لتفتيح البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-