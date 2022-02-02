طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة ومذاق مختلف

بإمكانك الآن أن تقوم بإعداد كيكة الشوكولاتة باستخدام أبسط المكونات وبوقت سريع للغاية، بعد ذلك ستكون أمامك أفضل كيكة لذيذة وشهية وتغطي باستخدام صوص الشيكولاتة الناعم المميز الذي يعشقه كباراً وصغاراً، كما أنها مناسبة لجميع المناسبات وتعد حلوى مفضلة تضاف لكثير من قوائم الطعام، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة عمل الكيكة بالشوكولاتة والمقادير بالتفصيل.

طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة

إن عمل الكيكة بالشيكولاتة يعد مناسباً لجميع السيدات المبتدئات بدخول المطبخ، أما عن نسبة نجاحها فهي مضمونة لذيذة وشهية لا تأخذ الكثير من الوقت، ويمكن إعدادها بمكونات يسيرة تتوفر بجميع المنازل، ولذا فإننا سنقدم لكم مقادير كيكة الشوكولاتة وخطوات تحضيرها بالتفصيل.

مقادير كيكة الشوكولاتة

كوب حليب.

كوب من الطحين الأبيض.

ثلاث بيضات.

رشة ملح.

كوب زيت نباتي.

ثلاث ملاعق كاكاو كبيرة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقة فانيلا صغيرة سائلة.

كوب من السكر الأبيض المطحون.

نأتي بشوكولاتة مبشورة ويمكن استخدام المكسرات للتزيين وكذلك الشوكولاتة الفورماسيل.

خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة