نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة ومذاق مختلف في المقال التالي
بإمكانك الآن أن تقوم بإعداد كيكة الشوكولاتة باستخدام أبسط المكونات وبوقت سريع للغاية، بعد ذلك ستكون أمامك أفضل كيكة لذيذة وشهية وتغطي باستخدام صوص الشيكولاتة الناعم المميز الذي يعشقه كباراً وصغاراً، كما أنها مناسبة لجميع المناسبات وتعد حلوى مفضلة تضاف لكثير من قوائم الطعام، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة عمل الكيكة بالشوكولاتة والمقادير بالتفصيل.
طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة
إن عمل الكيكة بالشيكولاتة يعد مناسباً لجميع السيدات المبتدئات بدخول المطبخ، أما عن نسبة نجاحها فهي مضمونة لذيذة وشهية لا تأخذ الكثير من الوقت، ويمكن إعدادها بمكونات يسيرة تتوفر بجميع المنازل، ولذا فإننا سنقدم لكم مقادير كيكة الشوكولاتة وخطوات تحضيرها بالتفصيل.
مقادير كيكة الشوكولاتة
- كوب حليب.
- كوب من الطحين الأبيض.
- ثلاث بيضات.
- رشة ملح.
- كوب زيت نباتي.
- ثلاث ملاعق كاكاو كبيرة.
- ملعقة فانيليا صغيرة.
- ملعقة فانيلا صغيرة سائلة.
- كوب من السكر الأبيض المطحون.
- نأتي بشوكولاتة مبشورة ويمكن استخدام المكسرات للتزيين وكذلك الشوكولاتة الفورماسيل.
خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة
- داخل الخلاط نقوم بوضع الكاكاو، الحليب، الفانيلا الزيت، وكذلك السكر، نقوم بضربهم جيداً ونأخذ مقدار كوب من ذلك الخليط ثم نضعه بالثلاجة.
- ننزل على الخليط بالبيض ويتم ضربهم جيداً معاً
- نضع فوقهم رشة، ملح، الدقيق، البيكنج باودر، داخل الخلاط، ونظل مستمرين في ضربهم باستخدام المضرب اليدوي دقيقتين وبنفس الاتجاه دون تغيير.
- تدهن الصينية التي سيوضع بها الكيك ثم نصب بداخلها الخليط بشكل المتوازي ومتساوي.
- نقوم بإدخال الكيكة بالفرن التي سبق تسخينه على حرارة 180 وتأخذ هذه الكيكة حوالي 40 دقيقة وهذا أقصى شيء حتى تنضج ولا يمكن أن تختبر درجة السواء إلا بعد أن تمر عشرون دقيقة بوضع السكينة داخل الكيكة إن خرجت بها سائل فإذا هي لم تنضج، وإن خرجت وليس بها سائل إذا نضجت، وبإمكانك استبدال السكينة بخلة الأسنان وتكرار نفس الخطوات.
- بعد التأكد من نضج الكيكة توضع بأطباق التقديم وتقطع مثلثات أو حتى مربعات وفقاً لشكل الصينية وعدد الأفراد مع ضرورة الحفاظ على شكل الحواف المتماسكة.
- بعد التأكد من أن الكيك أصبح بارداً نصب فوقه الصوص الذي تم الاحتفاظ به من قبل في الثلاجة.
- تزين الكيك باستخدام المكسرات وجوز الهند وكذلك شوكولاتة الفورماسيل.
- ومن الأفضل أن يوضع الكيك بالثلاجة ساعة قبل أن يقدم حتى يتماسك الصوص مع الكيك.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ