لكفوف ناعمة وبيضاء.. تبييض اليدين بالخميرة وتنعيمهما من أول مرة مهما كانت خشنة وسمراء

تبييض اليدين بالخميرة، اليد من المظاهر الجمالية التي تهتم به المرأة وتهتم بمظهر اليد لجمال اليد ومظهر اليد من علامات الجمال التي تكمل المرأة، يمكن استخدام المواد الطبيعية التي تدخل في تنظيف اليد لإعطائها المظهر اللائق الجميل اللامع مع الترطيب أيضا تستخدم المواد الطبيعية في تفتيح وترطيب أيضا وحماية اليدين بلاً من استخدامات المواد الكيميائية في التفتيح.

تبييض اليدين بالخميرة

يمكن تبييض اليدين عن طريق الخميرة بطريقة فورية على الإطلاق يتم التبييض في لحظات من بدأ الماسك تعد الخميرة من المواد التي تساعد على الترطيب وتنعيم وشد جلد اليدين وتبيضهما بياض ناصع وتنظيف بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في البيت لتحضير بعض الاكلات وهي:

خميرة فورية بمقدار معلقة.

لبن بمقدار ملعقة كبيرة.

زبدة الشيا بمقدار ملعقة كبيرة.

زيت من جنين القمح على هيئة كبسولات بمقدار 2 كبسولة.

تفتيح اليدين في دقائق

نقوم بتحضير إناء ثم نقوم بمزج اللبن مع الخميرة الفورية ونتركهم حتى يحدث فوران و يخمرو مع بعض جيداً.

ثم نقوم بإحضار زبدة الشيا ونقوم بوضعها في حمام بخار ونقوم بمزج إليها زيت جنين القمح بمقدار

2 كبسولة ومزج إليهم الخميرة ونقوم بتقليب حتى يتم مزج الخليط مع بعض جيداً والحصول على قوام متماسك.

2 كبسولة ومزج إليهم الخميرة ونقوم بتقليب حتى يتم مزج الخليط مع بعض جيداً والحصول على قوام متماسك. ونقوم بتحضير علبة ونقوم بتنظيف العلبة جيداً ونمزج إليها الخليط ثم نقوم بوضعه حتى الاستخدام بشكل

مستمر حتى لتبييض اليدين وترطيب وشد الجلد.

مستمر حتى لتبييض اليدين وترطيب وشد الجلد. ثم نقوم باستخدام الخليط مرتين في اليوم بشكل متكرر لمدة أسبوع يعمل على تبييض اليدين جيداً وإزالة

الشوائب الموجودة على البشرة.

الشوائب الموجودة على البشرة. حيث تعد الخميرة من الوصفات التي تعمل على التبييض الفوري لليدين تبيضاً جيداً والتخلص من مظهر اليدين الباهت وتعمل على الترطيب لليدين بسرعة فائقة.

في النهاية نكون وضحنا تبييض اليدين بالخميرة . الخميرة من المواد الفعالة التي يمكن استخدامها في تنظيف اليدين. وتبييضها تعد من الوصفات التي تعمل على تبييض اليدين بشكل فورى. ويمكن لتبييض باستخدام الخميرة بالإضافة إلى العديد من الفوائد التي يمكن من خلالها استخدامها. وهي شد البشرة والترطيب وجعل البشرة بمظهر لامع وناعم وجيد وإعادة الحيوية للبشرة.