بقلاوة تركية على اصولها حضري حلويات زي محلات تركيا

بقلاوة تركية حلويات، البقلاوة التركية هى نوع من المعجنات المحلاة وتتميز بطعمها الرائع، وهى من الحلويات التركيا التى إشتهرت في الدول الشرقية والأوروبية، وتتكون البقلاوة من طبقات رقيقة من العجينة ويتم حشوها بأنواع من المكسرات المختلفة مثل اللوز أو الفستق أو جوز الهند.

اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير البقلاوة التركية في البيت باللوز والشربات مثل الجاهزة من المحلات وبخطوات سهلة وسريعة وغير مكلفة.

مقادير البقلاوة التركية:

عجينة البقلاوة الجاهزة.

٢٠٠ غرام من الزبدة.

عدد ٢ معلقة كبيرة من الفستق الحلبي.

مكونات الشربات:

عدد ١ كأس ونصف من الماء.

عدد ١ كأس وربع من السكر.

كأس إلا ربع من العسل.

بشر قشرة برتقالة صغيرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

آثنان من عود القرفة.

مكونات حشوة اللوز:

ثلاث كؤوس من اللوز.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من بهارات المشكلة.

كأس الإ ربع من السكر.

خطوات تحضير الشربات:

أولا نضع وعاء على نار هادئة، ثم نضيف الماء والسكر وعودان من القرفة وقشرة البرتقال والعسل.

و بعد ذلك يقلب الخليط ويترك حتى يغلى جيدا.

يرفع الوعاء من على النار ثم نضيف ماء الورد ويترك في مكان حتى يبرد تماما.

خطوات تحضير حشوة البقلاوة التركية: