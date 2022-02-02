طريقة عمل كريم مرطب طبيعي للبشرة الجافة بمكونات منزلية

عمل مرطب طبيعي للبشرة الجافة، يوجد الكثير من كريمات الترطيب الموجودة بالأسواق، حيث يختلف كل نوع مع اختلاف البشرة، وذلك لوجود بشرة عادية وبشرة دهنية وبشرة جافة، فلا شك أن الترطيب مهم للبشرة ولكن لابد من اختيار كريم لا يحتوي على أي مواد كيماوية تضر بصحة الجلد والبشرة لذا سوف نقدم لكم اليوم كريم طبيعي للبشرة الجافة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل فتابعونا.

طريقة عمل كريم مرطب طبيعي للبشرة الجافة

البشرة الجافة تحتاج إلى ترطيب مضاعف، وسنوضح لكم طريقة تحضير كريم مرطب للبشرة الجافة من المكونات الطبيعية.

مرطب طبيعي للبشرة الجافة باللوز

المكونات:

حوالي نصف كوب من الكريمة الطازجة.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت السمسم أو زيت الزيتون.

عدد ٦ حبات من اللوز.

طريقة التحضير

توضع كمية من الماء وبها اللوز، على النار ويترك بعض الوقت حتى يغلي.

يتم تصفية اللوز وغسلة بالماء البارد.

يوضع اللوز في طبق ويضاف إليه الكريمة الطازجة ويترك منقوعًا ليلة كاملة.

يتم وضع اللوز في طبق ونقوم بإضافة الكريمة له مع ضرورة تركه طوال الليل منقوع بها.

لابد من خلط الكريمة واللوز في الخلاط الكهربائي ويضاف له زيت الزيتون حتى يتم الحصول على خليط كريمي يشبه العجينة.

نقوم بتوزيع الكريم على الوجه ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريباً ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل النتائج يفضل تكرار الوصفة على الأقل مرة كل أسبوع.

مرطب طبيعي للبشرة الجافة بعشب البحر

المكونات:

عدد ١ ملعقة صغيرة من العسل الأبيض أو اثنان ملعقة صغيرة من جل الصبار.

مقدار عدد١ ملعقة صغيرة من مستخلص عشب البحر.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير:

يتم خلط كلاً من جل الصبار أو العسل الأبيض مع مستخلص عشب البحر.

نقوم بوضع كمية بسيطة من الماء إلى أن يصبح لدينا خليط يشبه العجين

يوضع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق تقريباً.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وللحصول على نتائج أفضل يفضل استخدام الوصفة مرة كل أسبوع.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم خطوات عمل كريم طبيعي للبشرة الجافة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.