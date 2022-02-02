بكيس خميرة افردي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتي

فرد الشعر بالخميرة من أسهل التركيبات التي من خلالها من الممكن أن يتم الفرد الجيد للشعر ومن خلال ما يلي نوضح أهم مكونات التي لا بد وأن تدخل في تلك التركيبة الطبيعية والتي يكون من اليسير على مختلف الفتيات أن تقمن بتوفيرها لعمل أفضل تركيبة طبيعية ناعمة تساعد في الفرد التام للشعر والتخلص التام من أي تجاعيد قد تكون متواجدة على الشعر، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نعرض أهم ما يمكن اتباعه من الخطوات الأساسية والتي تيسر من عمل كريم الخميرة المنعم للشعر.

مكونات إعداد خلطة فرد الشعر الخشن بالخميرة

أهم ما تفيد به تلك الوصفة للسعر الحصول على أفضل ملمس لخصلات الشعر حيث تعتبر تلك التركيبة واحدة من أهم التركيبات التي من الممكن أن تعطي فروة الرأس الترطيب الكافي لمنع تكون القشرة كما أن الخميرة تحتوي فيتامينات هامة أفضلها فيتامين ب للشعر، ومكونات الوصفة كما يلي، أهم المكونات والمقدار الأساسي الذي من الممكن أن يستخدم في التحضير السريع لتركيبة الخميرة ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

كيس من الخميرة.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة مكون زيت الخروع.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

القليل من الماء الفاتر.

ملعقة من الدقيق.

كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن

من الممكن التحضير هذه التركيبة الطبيعية والتي تعد محتوية وبشكل كبير على كمية من الفيتامينات ومن خلال استعمال المكونات التي السابقة من الممكن تحضير التركيبة، باتباع الخطوات القادمة