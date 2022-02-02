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عمر شويل - جدة احذر أضرار الشاي بحليب المشروب المفضل لدي الكثير - ثقفني
عشاق الشاي بالحليب عليهم الحذر من تناوله وخاصة علي معدة فارغة ، فتناول الشاي الأسود وحده له العديد من الفوائد والخواص المضادة للأكسدة ، كما أنه يعمل علي تحسين الحالة المزاجية لما يحتويه من عناصر تسبب الاسترخاء والهدوء، وأيضا له خواص مكافحة للسرطان ومضادة للالتهاب كما يعمل علي تحسين صحة القلب ، وأيضا تناول اللبن لوحده يعد مصدر أساسي للكلسيوم وله فوائد عديدة ، ولكن إضافة الحليب إلي الشاي والكافين له العديد من الأضرار التي يجب معرفتها وخاصة تناول الشاي بالحليب علي معدة فارغة.
أضرار تناول الشاي بالحليب
- الشاي والحليب معا يعملان علي إعاقة امتصاص الحديد والزنك.
- إضافة الحليب إلي الشاي تسبب الانتفاخات وتعب القولون ، لأن الحليب والكافيين معا يزيد من إنتاج الغازات.
- تناول الشاي بالحليب صباحا علي معدة فارغة وخاصة بإضافة السكر الأبيض له يعمل علي زيادة نسبة السكر في الدم ، وبالتالي كثرة الدهون في الجسم وزيادة الوزن مباشرة.
- إضافة الحليب إلي الشاي يعمل علي التقليل من مضادات الأكسدة ، حيث أن تناول الشاي وحده يسبب زيادة مضادات الأكسدة ، ولكن مع إضافة الحليب يقلل هذا من معدلات مضادات الأكسدة في الجسم.
- يسبب زيادة انتشار مشاكل البشرة وخاصة حب الشباب عند المرهقين .
- يحتوي الشاي بالحليب علي مادة تسمي الثيوفيلين، وهي تعمل علي إزالة السموم من الجسم ، ولكن الإكثار من هذه المادة يسبب الإمساك الحاد.
- أثبتت بعض الدراسات أن البلدان التي يتم فيها استهلاك الشاي بالحليب بكثرة بها نسبة عالية جدا من كسور العظام ، حيث أن إضافة الشاي إلي الحليب يفقد الحليب أي فائدة له بل بالعكس فهم مضران معا.
- أشارت الدراسة إلى أن الحليب والشاي يحتويان على مادتين عند امتزاجهما معاً تسببان أضراراً لمرضي الكبد والكلي، وهاتان المادتان هما مادة “أكسيد النتريك” بالشاي، و”بروتينات الكازينات بالحليب.
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