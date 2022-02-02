احذر أضرار الشاي بحليب المشروب المفضل لدي الكثير

عشاق الشاي بالحليب عليهم الحذر من تناوله وخاصة علي معدة فارغة ، فتناول الشاي الأسود وحده له العديد من الفوائد والخواص المضادة للأكسدة ، كما أنه يعمل علي تحسين الحالة المزاجية لما يحتويه من عناصر تسبب الاسترخاء والهدوء، وأيضا له خواص مكافحة للسرطان ومضادة للالتهاب كما يعمل علي تحسين صحة القلب ، وأيضا تناول اللبن لوحده يعد مصدر أساسي للكلسيوم وله فوائد عديدة ، ولكن إضافة الحليب إلي الشاي والكافين له العديد من الأضرار التي يجب معرفتها وخاصة تناول الشاي بالحليب علي معدة فارغة.

أضرار تناول الشاي بالحليب