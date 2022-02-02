صحة

احذر أضرار الشاي بحليب المشروب المفضل لدي الكثير

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عمر شويل - جدة احذر أضرار الشاي بحليب المشروب المفضل لدي الكثير - ثقفني

عشاق الشاي بالحليب عليهم الحذر من تناوله وخاصة علي معدة فارغة ، فتناول الشاي الأسود وحده له العديد من الفوائد والخواص المضادة للأكسدة ، كما أنه يعمل علي تحسين الحالة المزاجية لما يحتويه من عناصر تسبب الاسترخاء والهدوء، وأيضا له خواص مكافحة للسرطان ومضادة للالتهاب كما يعمل علي تحسين صحة القلب ، وأيضا تناول اللبن لوحده يعد مصدر أساسي للكلسيوم وله فوائد عديدة ، ولكن إضافة الحليب إلي الشاي والكافين له العديد من الأضرار التي يجب معرفتها وخاصة تناول الشاي بالحليب علي معدة فارغة.

أضرار تناول الشاي بالحليب

  1. الشاي والحليب معا يعملان علي إعاقة امتصاص الحديد والزنك.
  2. إضافة الحليب إلي الشاي تسبب الانتفاخات وتعب القولون ، لأن الحليب والكافيين معا يزيد من إنتاج الغازات.
  3. تناول الشاي بالحليب صباحا علي معدة فارغة وخاصة بإضافة السكر الأبيض له يعمل علي زيادة نسبة السكر في الدم ، وبالتالي كثرة الدهون في الجسم وزيادة الوزن مباشرة.
  4. إضافة الحليب إلي الشاي يعمل علي التقليل من مضادات الأكسدة ، حيث أن تناول الشاي وحده يسبب زيادة مضادات الأكسدة ، ولكن مع إضافة الحليب يقلل هذا من معدلات مضادات الأكسدة في الجسم.
  5. يسبب زيادة انتشار مشاكل البشرة وخاصة حب الشباب عند المرهقين .
  6. يحتوي الشاي بالحليب علي مادة تسمي الثيوفيلين، وهي تعمل علي إزالة السموم من الجسم ، ولكن الإكثار من هذه المادة يسبب الإمساك الحاد.
  7. أثبتت بعض الدراسات أن البلدان التي يتم فيها استهلاك الشاي بالحليب بكثرة بها نسبة عالية جدا من كسور العظام ، حيث أن إضافة الشاي إلي الحليب يفقد الحليب أي فائدة له بل بالعكس فهم مضران معا.
  8. أشارت الدراسة إلى أن الحليب والشاي يحتويان على مادتين عند امتزاجهما معاً تسببان أضراراً لمرضي الكبد والكلي، وهاتان المادتان هما مادة “أكسيد النتريك” بالشاي، و”بروتينات الكازينات بالحليب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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