بنصف كوب من السمنة حضري كيكة جوز الهند اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

كيكة جوز الهند ، تعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الحلويات من السهل عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها عند الذهاب الى المدرسة، تختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، وتتكون هذه الكيكة من مكونات سهلة ومتوفرة في كل مكان وتكون غير مكلفة لعملها، وتختلف طريقة حشوها ومذاقها حيث أنه يمكن عملها بجوز الهند أو البرتقال أو الليمون أو القهوة وغيرها من الحشوات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كيكة جوز الهند اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات كيكة جوز الهند

تتكون كيكة جوز الهند من بعض المكونات التي تعطيها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السمنة.

كوب من السكر الناعم.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣ بيضات كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من الزبادي.

مقدار كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

جوز هند مجفف للتزيين.

كريمة محفوفة للتزيين.

مقادير عمل الشربات

هناك بعض المكونات البسيطة لعمل الشربات وهي كالتالي:-

كوب من السكر.

مقدار نصف كوب من الماء.

نصف كوب من عصير البرتقال.

طريقة إعداد الشربات

تحضير إناء ونضع به الماء والسكر ونقلب جيدا حتي يذوب السكر ونرفعها على النار ونضيف عصير البرتقال ونتركها لمدة نصف ساعة حتي الحصول على القوام المطلوب ونطفي النار ونتركها حتي تبرد وتصبح جاهزة للاستخدام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة جوز الهند خطوة بخطوة وهي كالآتي:-