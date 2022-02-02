نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقوارة.. فكرة جبارة لتقوير الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار من الممكن أن يتم عن طريق العديد من الطرق وهذا ما يعمل على التيسير من خطوة التحضير لوجبة من المحاشي للخضار المشكل حيث أن مختلف ربات البيوت تبحثن بشكل مستمر عن أفضل الطرق والتي من خلالها من الممكن أن يتم إعداد كل أنواع الخضار المتوفرة للحصول على المحاشي المشكلة بشكل أسرع، وفيما يأتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل الطرق السريعة للتقوير والبديلة عن استعمال المقوار والتي من خلالها تنجز ربة المنزل أكبر كمية من الخضار المقور.

تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار

التقوير السريع لخضار الباذنجان والكوسة بدون مقوار من الممكن أن يتم من خلال العديد من الوسائل دون الوقوف على استعمال تلك الأداة المطبخية والتي لا ننكر أهميتها في الحصول على الخضر جاهز على الحشو ولكن نحتاج إلى أدوات تكون أسرع بكثير مما لو تم استعمال المقوار وأهم تلك الطرق ما سنتحدث عنه تباع بالفقرات التالية:

طريقة التقوير باستعمال السكين

السكين من أهم الأدوات التي من خلالها من الممكن أن تتم خطوة التقوير في أقل وقت ممكن حيث أنها تعد الخطوة الأهم والأكثر ضرورية للحصول على الخضر مقور وجاهز على الحشو، وبالنسبة للسكين فاستعماله يكون بسيط جدا، ومن الممكن أن نستخدمه بكل سهولة بعد أن يتم لف وتدوير السكين في داخل الثمرة، ومن ثم يتم استعمالها في التخلص وبشكل تام من اللب المتواجد بالثمرة وتتيسر خطوة الحشو بعد ذلك.

طريقة تقوير الخضار باستعمال طرف الشوكة

أفضل الطرق التي من الممكن أن نستعين بها للحصول السريع على الخضار جاهز تماما على الحشو حيث يتم لف الشوكة من الداخل وعلى الفور نحصل على أفضل نتيجة حيث تصبح الثمرة سواء من الكوسة أو الباذنجان فارغة تماما ولا يتواجد فيها اللب، وهذا ما يجعل الحشو يستقر في داخل الثمرة، ولا يخرج منها، وبالنسبة للشوكة فهي تعد من الأدوات الأسرع التي من الممكن استعمالها في التقوير كبديل قوي عن الشوكة.