طريقة عمل الدونات بالنوتيلا في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وبدون تكلفة والطعم روعة

من الحلويات التي تبحث عنها العديد من ربات البيوت هي طريقة عمل الدونات بكل سهولة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية كما تعتبر من الحلويات الغير مكلفة تماما كما تعتبر الدونات من الحلويات الغربية المنتشرة في جميع انحاء العالم حيث يرغب العديد من الأشخاص من تناول الدونات بجانب كوب من الشاي أو كوب من اللبن حيث يعتبر من الوصفات التي يعشقها الكبار والصغار أيضا نظرا لمذاقها الرائع وسهولة تحضيرها أيضا في المنزل كما يجب أن نشير أن الدونات من الحلويات الخفيفة للغاية على المعدة ويفضلها جميع الأطفال بمختلف الاشكال تابعوا معانا طريقة التحضير بكل سهولة خلال السطور القادمة.

طريقة عمل الدونات

المكونات:

ثلاث ملاعق من السكر

ملعقة كبيرة من الزبدة

كوب ونصف من الدقيق الأبيض

ملعقة صغيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

رشة من ملح الطعام

بيضة واحدة

زيت القلي

كوب من اللبن الدافئ.

كوب من النوتيلا

طريقة تحضير الدونات بالنوتيلا

يمكنكم عمل الدونات بالنوتيلا بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة للغاية ومن بينها:

في البداية يجب عليكم خلط السكر مع الزبدة ويتم إضافة اللبن إليهم مع التقليب بشكل مستمر.

ثم يتم إضافة الدقيق مع الخميرة والبيكنج بودر والفانيليا والملح والبيض.

ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة

ثم يتم ترك العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم يتم تقطيعها إلى دوائر باستخدام القطاعة الكبير ثم يتم عمل دوائر صغيرة وكبيرة.

ثم يتم رص الدونات في صينية وتترك حتى تختمر لمدة نصف ساعة.

ثم يتم وضعها في الفرن حتى تصبح ذات لون ذهبي ثم يتم إضافة الشكولاتة على وش الدونات وبالهنا والشفا ويمكنكم تناولها مع كوب من الشاي أو القهوة حسب الرغبة.