أفضل طريقة لعمل بسبوسة طرية ومرملة وبتشرب الشربات بسهولة وبطعم خطير

البسبوسة من الحلويات الشرقية المعروفة في مصر والتي انتشرت في العديد من البلاد العربية الأخرى، وذلك قد يرجع لطعمها المميز المرمل، ويتم عمل البسبوسة بأكثر من طريقة مختلفة فيمكن تناولها سادة أو بالمكسرات أو بالقشطة الطبيعية، والآن يمكن لكل ربة منزل أن تعلم كيفية تحضير البسبوسة في المنزل بكل سهولة، من خلال متابعة هذا المقال .

طريقة عمل البسبوسه في خطوات بسيطة

تبحث كل أم عن كيفية تحضير البسبوسة، وذلك حتى تتمكن من إعدادها في المنزل من أجل أولادها وأسرتها وتصبح بنفس طعم وجودة الجاهزة، وخطوات تحضيرها كالآتي:

المكونات

كوب ونصف من دقيق السميد.

ملعقة من البيكنج باودر صغيرة.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب كبير من الزبادي.

كوب من السمن الطبيعي أو النباتي حسب المتواجد.

ربع كوب من اللوز المحمص.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

كوب من المياه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير

احضري وعاء مناسب الحجم.

اضيفي بداخله دقيق السميد مع إضافة السكر والبيكنج باودر.

اخلطي المكونات مع بعض حتى تتجانس.

اضيفي الزبادي إلى المكونات، ثم أضيفي إليه السمن.

اخلطي المكونات جيدًا ويتم العجن بشكل مستمر حتى الحصول على عجينة طرية.

احضري صينية مناسبة الحجم رفيعة من الحواف.

إدهني الصينية بالسمن، ثم أضيفي بداخلها العجينة.

قومي بتسوية البسبوسة داخل الصينية بشكل كامل.

وزعي اللوم على وجه البسبوسة بشكل متناسق، مع تقطيع البسبوسة.

قومي بوضع الصينية داخل الفرن في درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

اتركي البسبوسة حتى يتغير لون وجهها إلى اللون الذهبي.

اخرجي البسبوسة من الفرن.

وقومي بوضع الشربات عليها بمجرد خروجها.

واتركيها حتى تبرد ثم يتم تناولها.

طريقة عمل الشربات