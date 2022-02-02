بدون ماء فكرة جهنمية لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ هتعملي 5 كرنبات في دقائق بدون تعب

فكرة جهنمية لسلق الكرنب على البارد وتقطيعة بسرعة الصاروخ هذا ما نطرحه عليكم من خلال الآتي من مجمل الفقرات التي تتضمن أهم الخطوات التي تيسر على ربات البيوت تقطيع ورق الكرنب وتجهيزه وسلقه وهذا من دون أن يكون هناك أي إهدار للوقت، وتعتبر تلك الطرق القادمة ميسرة لعمل أكثر الوصفات التي من الممكن أن تستهلك الوقت الطويل من ربات البيوت، ومن خلال تلك الطريقة القادمة لسلق الكرنب سيكون من السهل عليكِ القيام بالإعداد لوجبة تعد من الوجبات الشهيرة والمفضلة من قبل الكثير من الناس وهي وجبة المحشي من الخضار الورقي للكرنب.

فكرة جهنمية لسلق الكرنب على البارد وتقطيعه بسرعة الصاروخ

سلق الكرنب على البارد وتقطيعة وبطريقة سريعة من أكث ما تبحث عنه مختلف ربات البيوت ومن الممكن أن تتبع الخطوات الآتية لتقطيع سريع لورق الكرنب بشكل متناسق ومن دون الحاجة لاستعمال أي أدوات غريبة فقط قومي باتباع ما يأتي:

أفضل طريقة لتقطع خضار الكرنب

من الممكن اتباع ما يأتي من تلك الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى هي إحضار خضار الكرنب المتوفر.

ما يلي هو استعمال سكين مناسب لقطع الرأس.

لا تقومي بفصل الورق عن بعضه، فقط قومي باستعمال السكين في التقطيع المنتظم للكرنبة وهي مكتملة باستعمال السكين إلى مربعات بحجم منتظم.

لا تقومي بفصل الورق عن بعضه، فقط قومي باستعمال السكين في التقطيع المنتظم للكرنبة وهي مكتملة باستعمال السكين إلى مربعات بحجم منتظم. كل جزء من الورق يتم أخذه مع عدم تفكيكه للقيام بسلق الورق بالطريقة الآتي ذكرها في الفقرة القادمة.

خطوات السلق السريعة للكرنب وبدون الماء

أفضل طريقة هي التي نتبع فيها الخطوات القادمة:

بعد التقطيع للكرنب يتم وضعه بكيس حراري.