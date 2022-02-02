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عمر شويل - جدة صدقى آو لا تصدقي رشيه على شعرك 2 يومين فقط الكل سيسألك عن طول وكثافة شعرك تنعيم تطويل تكثيف - ثقفني
تحلم كل فتاة بأن تحصل على شعر طويل وكثيف ولكن تتعرض البعض منهم لبعض العوامل الذي تؤثر على حالة وصحة الشعر وتجعله تالف طول الوقت، ولكن عزيزتي الفتاة يوجد أمامك الكثير من العلاجات والحلول الآمنة جداً على شعرك كما أنها سوف تجعله ناعم وكثيف وطويل، وسوف تحد من مشكلة تساقط الشعر وظهور قشرة فروة الرأس المزعجة.
حبة البركة لتطويل وتكثيف الشعر
يوجد العديد من الخلطات الطبيعية التي تحتوي على عناصر مهمة تعوض الشعر ما يفقده ويؤثر على حيويته ومن هذه الوصفات التالي:
المكونات:
- 1 كوب ماء.
- 1 ملعقة كبيرة من الزبيب الأسود.
- 1 كوب ماء مغلي.
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 ملعقة صغيرة حبة البركة.
- 1 ملعقة صغيرة مسحوق القرنفل.
- 1 ملعقة صغيرة إكليل الجبل.
- 1 ثمرة بصل أحمر متوسطة الحجم.
طريقة تكثيف الشعر بحبة البركة
- يتم وضع الزبيب برطمان من الزجاج مع إضافة الماء ثم يتم غلقه ويحفظ لليلة كاملة.
- بعد أن يتغير لون الزبيب في الماء ويكون داكن وطري جداً.
- ثم يتم تقشير البصل وبشره ويضاف لها إكليل الجبل والقرنفل وحبة البركة وقلبيهم معاً، عليك بوضع حبات الزبيب في برطمان أخر مع البصل المبشور.
- ومسحوق القرنفل والإكليل الجبل وحبة البركة ثم يتم إضافتهم إلى الماء المغلي وقلبي المكونات مع بعضها.
- تخلط المكونات مع بعضها في البرطمان وتركيهم لمدة 6 ساعات على الأقل.
- بعد انتهاء الوقت ويتغير لون الماء قومي بتصفية المكونات منه وضعي الماء الناتج عنه في زجاجة بخاخ.
- ثم يتم رش المزيج على الشعر مع التدليك لبضعة دقائق.
- يستخدم المزيج كل يوم مرتين للحصول على أفضل النتائج.
- ولتسريع نمو الشعر وكثافته يمكن أن يتم إضافة زيت الزيتون للمزيج ثم احتفظي به في الثلاجة لمدة أسبوعين.
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