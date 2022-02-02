صدقى آو لا تصدقي رشيه على شعرك 2 يومين فقط الكل سيسألك عن طول وكثافة شعرك تنعيم تطويل تكثيف

تحلم كل فتاة بأن تحصل على شعر طويل وكثيف ولكن تتعرض البعض منهم لبعض العوامل الذي تؤثر على حالة وصحة الشعر وتجعله تالف طول الوقت، ولكن عزيزتي الفتاة يوجد أمامك الكثير من العلاجات والحلول الآمنة جداً على شعرك كما أنها سوف تجعله ناعم وكثيف وطويل، وسوف تحد من مشكلة تساقط الشعر وظهور قشرة فروة الرأس المزعجة.

حبة البركة لتطويل وتكثيف الشعر

يوجد العديد من الخلطات الطبيعية التي تحتوي على عناصر مهمة تعوض الشعر ما يفقده ويؤثر على حيويته ومن هذه الوصفات التالي:

المكونات:

1 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة من الزبيب الأسود.

1 كوب ماء مغلي.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة حبة البركة.

1 ملعقة صغيرة مسحوق القرنفل.

1 ملعقة صغيرة إكليل الجبل.

1 ثمرة بصل أحمر متوسطة الحجم.

طريقة تكثيف الشعر بحبة البركة