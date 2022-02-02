للمناسبات.. ماسك التبييض السريع والفوري لنتائج مذهلة وبشرة صافية لن تحتاجي لكريم الأساس بعد اليوم

ماسك التبييض السريع، تحتاج كل بنت إلى ماسكات لتفتيح البشرة؛ وتعويض السمار في بشرتها، الذي يكون من الشمس أو السهر والتعب، وعدم تناول الطعام الصحي، وكثير من أنواع الميك أب التي تضعها البنات تضر البشرة جداً؛ وتلجأ كثير من البنات إلى الأعشاب والوصفات الطبيعية، التي تجعل البشرة فاتحة.

ماسك التبييض السريع

وصفة الحليب وغسول أبيض مغربي لتبييض الجسم بسرعة فقط اتبع الاتي:

المكونات:

2 كوب من الحليب.

كوب مياه ورد.

صابونة كبريت أو أي نوع للبشرة.

وبعدها يتم بشر الصابونة جيداً.

علبة من الغسول المغربي.

الطريقة:

أول شيء يغلي الحليب.

وبعد ذلك يتم إزالة القشطة من الحليب.

ثم يتم وضع ماء الورد عليها.

بعد ذلك وبالتدريج، يتم وضع الصابونة المبشورة.

ثم بعد ذلك يتم التقليب باستمرار.

بعد ذلك يتم وضع الغسول الأبيض المغربي.

ثم يتم وضعه إلي أن يبرد، ويكون مثل الكريم.

بعد ذلك تضعه كل بنت على بشرتها وجسمها.

ثم بعد نصف ساعة، تشطف البشرة أو الجسم بمياه دافئة.

ماسك تفتيح سريع للمناسبات

تحتاجين دوماً للماسك التفتيح الفوري في المناسبات ليكون المنقذ في المناسبات العاجلة كالتي:

المكونات:

عصر ليمونة.

ثلاثة نقط من الأكسجين.

ثلاثة ملاعق من الزبادي.

ثلاثة ملاعق صغيرة دقيق.

الطريقة:

أولا يتم وضع الزبادي مع الليمون مع الأكسجين في طبق.

حتى يصبح مثل الكريم تماماً.

بعد ذلك تغسل البشرة جيداً.

ثم بعد نصف ساعة، تغسل البشرة بمياه دافئة.

ماسك ينور الوجه

يعتبر ماسك الطماطم والشوفان والعسل لتبييض البشرة.

المكونات:

معلقتين من عصير الطماطم.

ومعلقتين من الشوفان المطحون.

معلقة عسل أبيض.

الطريقة:

أولا يتم وضع عصير الطماطم مع الشوفان، مع العسل.

وبعدها يتم التقليب باستمرار.

بعد ذلك يتم وضعه علي الوجه؛ في الأماكن السوداء.

ثم بعد ربع ساعة، تغسل البشرة بالمياه الدافئة.

بعد ذلك يتم عمل هذه الوصفة، ثلاثة مرات أسبوعياً.

ماسك للوجه نتيجة فورية

المكونات:

نصف معلقة كركم.

معلقة كبيرة من الحليب.

الطريقة:

أولا وضع الحليب مع الكركم في طبق.

وبعدها تضعها البنت، علي بشرتها.

بعد ذلك يتم فرك البشرة جيداً؛ لدقيقتين.

ثم بعد 10 دقائق، تغسل البشرة بمياه دافئة.

يتم عمل هذه الوصفة مرة كل يوم.

في الختام نكون عرضنا ماسك التبييض السريع بالحليب وغسول أبيض مغربي بمكوناتها وطريقة تحضيرها، كما عرضنا ماسك الزبادي والليمون والأكسجين بمكوناته وطريقة تحضيره، وماسك الطماطم والشوفان والعسل بمكوناته وطريقة تحضيره، وماسك الكركم بمكوناته وطريقة تحضيره؛ لتحصلي على بشرة ناضرة نقية لا يوجد بها أي سمار.