طريقة عمل الكنافة بالكريمة اللذيذة في المنزل بسهولة وبساطة خطوة بخطوة

الكنافة بالكريمة ، تعتبر من الحلويات اللذيذة والرائعة التي تذوب في الفم، وتعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة وغير سهلة بل بالعكس هي من أسهل الحلويات التي يمكن عملها بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مكان، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكنافة بالكريمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكنافة بالكريمة

تتكون الكنافة بالكريمة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

نصف كيلو جرام من الكنافة.

كوب من السكر الناعم.

مقدار كوب من السمنة السائلة.

مقادير عمل الكريمة

هناك بعض المكونات لعمل الكريمة وهي كالآتي:-

٢ كوب من الحليب.

مقدار ٢ ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

سكر ناعم حسب الرغبة.

فستق حلبي مجروش للزينة.

طريقة إعداد الشربات

نقوم بتحضير إناء ونضع به الماء والسكر ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر ثم نضيف إليه عصير الليمون ونضعه على نار متوسطة ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يعطينا القوام المناسب الشربات ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد ونحتاجه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة بالكريمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-