طريقة عمل الكنافة بالكريمة اللذيذة في المنزل بسهولة وبساطة خطوة بخطوة

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الكنافة بالكريمة ، تعتبر من الحلويات اللذيذة والرائعة التي تذوب في الفم، وتعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة وغير سهلة بل بالعكس هي من أسهل الحلويات التي يمكن عملها بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مكان، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكنافة بالكريمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل الكنافة بالكريمة
تتكون الكنافة بالكريمة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-
- نصف كيلو جرام من الكنافة.
- كوب من السكر الناعم.
- مقدار كوب من السمنة السائلة.
مقادير عمل الكريمة
هناك بعض المكونات لعمل الكريمة وهي كالآتي:-
- ٢ كوب من الحليب.
- مقدار ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- سكر ناعم حسب الرغبة.
- فستق حلبي مجروش للزينة.
طريقة إعداد الشربات
نقوم بتحضير إناء ونضع به الماء والسكر ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر ثم نضيف إليه عصير الليمون ونضعه على نار متوسطة ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يعطينا القوام المناسب الشربات ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد ونحتاجه.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة بالكريمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- لتحضير الكريمة نقوم بتحضير إناء ونضع به الحليب والسكر الناعم والنشا والفانيليا ونقلب المكونات جيداً بمضرب كهربائي حتى يذوب النشا.
- نقوم بوضع الخليط على نار متوسطة الحرارة، مع الاستمرار في التقليب حتي لا تتكون تكتلات والتقليل حتى يصبح القوام كريمي، ثم نقوم برفعه من النار ونتركه حتي يبرد.
- لتحضير الكنافة نقوم بتحضير إناء ونضيف إليه السكر والسمنة ونقلب المكونات ونفركها جيداً حتى يتوزع السكر والسمنة.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئويّة، وندهن الصينية بالسمنة.
- ثم نقوم بفرد ثلثي كمية عجينة الكنافة في الصينية حتى تغطي القاع والحواف جيداً.
- نقوم بوضع الكريمة على سطح الكنافة في الصينية، وتوزيعها بواسطة ملعقة مع عدم وصولها إلى الحواف حتى لا تحترق.
- نضيف الكمية المتبقية من الكنافة على الكريمة بالتدريج حتى لا تسرب الكريمة إلى حواف الصينية.
- نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يصبح لونها ذهبياً من القاع والحواف، وتتماسك الكريمة.
- تحمير سطحها إلى أن يصبح ذهبي اللون، ثم نخرج الصينية من الفرن.
- نصب عليها الشربات مباشرتاً وهي ساخنة ونرش عليها الفستق وبعد أن تبرد نقطعها ونضعها في طبق التقديم بالهنا والشفا.
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