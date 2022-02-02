ألذ وأحلي وأفل بالشيكولاتة بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات

الوافل من أحلي وألذ الحلويات التي انتشرت بسرعة كبيرة في الآونة الأخيرة في أغلب محلات الحلويات والمخبوزات والهايبرات، والتي تتميز باختلاف طعمها عن غالبية الحلويات والمخبوزات الأخري، والتي أصبحت من أكثر الحلويات المرغوبة والتي يفضلها الكثيرون، وذلك لحلاوة طعمها المميز وهذا لما يحتويه الوافل علي المكونات حلوة المذاق والطعم، ويحتوي الوافل أيضا علي العديد من العناصر الغذائية والمكونات المفيدة جدا لصحة وجسم الإنسان، والوافل يعتبر من أكثر الحلويات التي يزداد الطلب عليها خاصتا في فصل الشتاء، وذلك نظرا لأنها تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية والتي تعمل على مد الجسم بالدفي، حيث يفضل غالبية الناس تناوله بعد الوجبات أو بعد وجبة العشاء، وكما أن هناك من يعتقد أن طريقة عمل الوافل في المنزل أمر صعب ولا يمكن تحضيره، لذلك يقومون بشرائه من المطاعم والكافيهات وذلك بأسعار غالية الثمن، ولذلك نقدم لكي سيدتي أفضل طريقة صحية لعمل الوافل في المنزل بأبسط المكونات والتكلفة وبطريقة سهلة للحصول على أطعم واحلى وافل بالشيكولاتة.

طريقة عمل الوافل بالشيكولاتة ومكوناتها

المكونات

كوبان من الدقيق.

كوبان اثنان من الحليب السائل.

بيضتان اثنتان.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

أربعة ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير