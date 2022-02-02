في عشر دقائق اعملي بالبطاطس وجبة إقتصادية وغير مكلفة وذات طعم مميز

تعد وجبة البطاطس من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، كما أنها مفيدة جداً للأطفال حيث تعطيهم الكثير من العناصر الغذائية المفيدة التي تعطيهم الطاقة والحيوية، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطاطس والجبن الباراميزان وباقي التوابل، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل وجبة البطاطس الشهية في المنزل.

مقادير عمل وجبة البطاطس الاقتصادية

تحتوي وجبة البطاطس الاقتصادية على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

2 حبات كبيرة من البطاطس.

رشة من الملح.

ملعقتان من البقدونس.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

رشة من البابريكا.

للتغليف

فتات الخبز.

ملعقة كبيرة جبنة باراميزان.

رشة من غلة البقدونس.

حبة من البيض.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير وجبة البطاطس الاقتصادية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر إناء عميق ونضع به ماء على النار ونضع به البطاطس حتى يسلق، ثم نضعه في إناء عميق ونقوم بهرسه. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح مع الفلفل والبابريكا ونعجنهم جيداً، ثم نقوم بإضافة البقدونس الطازج مع العجن. ثم نقوم بإضافة ملعقتان من النشا ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة. بعد ذلك نحضر فتات الخبز ونقلبها مع الجبن الباراميزان وغلة البقدونس ونقلبهم جيداً. ثم نحضر إناء آخر ونقوم بخفق البيض مع رشة من الملح للتغليف، بعد ذلك نقوم بتغميس كرات البطاطس بالبيض المخفوق ثم فتات الخبز. بعد ذلك نقوم بالضغط عليها على المصفاة حتى تأخذ شكل جميل، ثم نحضر طاسة ونضع بها زيت غزير ونتركه حتى يسخن. ثم نقوم بوضع البطاطس في الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجه ونضعه على مناديل المطبخ ويصبح جاهز للتقديم بجانب الكاتشب أو المايونيز. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق بطاطس لذيذ لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البطاطس المسلوقة للأطفال

هناك عدة فوائد للبطاطس المسلوق هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي