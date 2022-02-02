كيك البرتقال كيك للشاي خفيف القوام والطعم لذيذ

يعتبر كيك البرتقال ، من أجمل أنواع الكيك الذي يتمتع بمذاق لذيذ ورائع، ويعد من أنواع الكعك البسيط والاقتصادي والغير مكلف، فهو يتمتع بلونه البرتقالي الرائع وطعم البرتقال الجميل المميز، يمكن تقديمه للأطفال علي الإفطار بجانب الشاي أو الحليب، يتميز أيضاً بسهولة وسرعة تحضيره، يعد من الأطعمة المميزة في كل منزل، فهو يحتوي علي العديد من المكونات الغذائية المفيدة، ويمكن تحضيره بالعديد من الوصفات والطرق المختلفة، ويعتبر شهي ولذيذ مميز الطعم، كما أن له العديد من الفوائد الصحية كونه يحتوي علي فيتامين ج بالإضافة إلي العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى المهمة للجسم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيك البرتقال اللذيذ في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل كيك البرتقال

يتكون هذا النوع من الكيك من مكونات بسيطة وصحية سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الحليب السائل.

معلقة من بشر قشور برتقال.

نصف كوب عصير برتقال.

3 بيضات.

معلقة كبيرة من بكينج بودر.

مقدار معلقة صغيرة من الخل.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

تعرفي من هنا علي خطوات تحضير كيك البرتقال اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار بولة، ونضع به البيض والفانيليا والسكر ونضربهم جيداً، بواسطة المضرب اليدوي. ثم نضيف الزيت وبشر قشور البرتقال، والحليب والخل ويتم الخفق جيداً، حتي يصبح لون الخليط أبيض. بعد ذلك نخلط المواد الجافة مع بعض الدقيق وبكينج بودر والملح، ونضيف عليهم الخليط السائل علي دفعات ونخلط. ثم نصب الخليط في قالب الكيك، مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق، وندخله فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، علي الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة تقريباً. وعند تمام النضج نخرج الكيك ونتركه يبرد قليلاً ونقطعه، ثم نقدمه بجانب الشاي أو الحليب بألف هنا وشفا

أسرار نجاح الكيك

سوف نتعرف علي بعض هذه الأسرار وهي كالتالي:-