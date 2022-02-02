أعراض الحمل وعلاماته في الشهر الاول ونصائح هامة لحمل سليم وطفل معافى

أعراض الحمل وعلاماته في الشهر الاول ونصائح هامة لحمل سليم لا يمكننا الجزم بأن أعراض الحمل وعلاماته واحدة في كل الحالات والأجسام، فهي تختلف بحسب طبيعة جسم كل امرأة والأخرى ولكن، يتشابه الحمل في الكثير من الكثير من الأعراض والعلامات، وأحيانًا قد تختلف أعراض الحمل لنفس المرأة من حمل إلى آخر، ويعتبر الحمل والأطفال نعمة كبيرة من عند الله، فبالرغم من أن الأطفال مسؤولية كبيرة جدًا إلا أنها نعمة لا يمكننا إلا أن نحمد الله عليها فهي نعمة لم تحظى بها بعض النساء التي حرمها الله منها.

ما هي أعراض الحمل وعلاماته؟

للحمل أعراض وعلامات كثيرة يجب عليك العلم بها فهي أعراض طبيعية لا تستدعي القلق ومن بين هذه الأعراض:-

أول أعراض الحمل تظهر قبل ميعاد نزول الدورة الشهرية أي في وقت الشعور بأعراضها وهي تشبه أعراض الدورة الشهرية تمامًا من ألم في البطن وكسل.

الشعور بتقلصات شديدة في البطن قبل الدورة الشهرية ويصاحبها حدوث تشنجات شديدة وهذا هو أكثر عرض مبكر من أعراض الحمل.

ستلاحظين نزول قطرات صغيرة جدًا من الدم قبل نزول الدورة الدموية وهذه القطرات هي نتيجة أن البويضة الملقحة قد تم التصاقها في جدار الرحم وهذه الدم يسمى نزيف الانغراس ويحدث في فترة تتراوح بين ستة إلى إثنى عشر يومًا من عملية الإخصاب.

نزول إفرازات لونها أبيض وهذا يحدث بسبب أن جدار المهبل حدث به بعض التضخم الذي يحدث في بداية الحمل.

وهي إفرازات طبيعية لا تستدعي القلق وغير ضارة نهائيًا ومن الممكن أن تصاحبك طوال فترة الحمل.

قد تلاحظين أيضًا تغيرات ملحوظة في ثدييك وبصورة كبيرة حيث أن الحمل يعمل على تكبير الثدي.

وحتى فترة الرضاعة قد يظل هذا ليعود إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء فترة الرضاعة.

الإرهاق الشديد والتعب المستمر هو من أول أعراض الحمل المبكرة وخاصة وقت ميعاد الدورة الشهرية فهذا مؤشر قوي على الحمل.

ما هي أعراض الحمل في أول عشرة أيام؟