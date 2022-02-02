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عمر شويل - جدة أفضل خلطة لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم بدون آلم ولن يعود مجدداً، ترغب أي فتاة في الحصول علي وجه وجسم مثالي حتي تتمتع بكل معالم الجمال، ولكن تظل إزالة الشعر الزائد من أكثر الأمور المزعجة والتي تسبب ألم كبير، ولهذا تلجأ إلي استخدام الطرق المعروفة للتخلص منه إما باستخدام الشفرة أو الشمع أو كريمات إزالة الشعر، إلا أنها تؤدي لأضرار كثيرة علي بشرة الجلد كما تتسبب في ظهور الحبوب وتغيير لون الجلد واسمراره.

خلطة سحرية للتخلص من الشعر الزائد نهائياً وبدون عودة

تعد مسألة التخلص من الشعر الزائد من أكثر الأمور التي تحرص علي القيام بها للحصول علي وجه وجسم جذاب.

ولكن يمكنك الاستغناء عن الطرق التقليدية وإتباع الطرق الطبيعية الفعالة في إزالة شعر الوجه بنتيجة مذهلة.

وهذا لأنها غير مكلفة وليس لها أي آثار جانبية علي البشرة كما أنها تمنع ظهور الشعر مرة أخري.

ولهذا سوف أقدم لكم أفضل خلطة لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم بنتيجة سريعة وبدون ألم.

خلطة النشا وزيت الزيتون

تتميز تلك الخلطة بفاعليتها في منع ظهور الشعر والتخلص منه كما تعمل علي تفتيح الأماكن الحساسة في الجسم.

حيث يقوم النشا بترطيب وشد البشرة وتمنحك بشرة ناعمة وناصعة كالثلج.

مكونات خلطة إزالة الشعر

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من السكر.

بياض بيضة.

طريقة تحضير خلطة التخلص من شعر الوجه والجسم وكيفية الاستخدام

قومي بمزج المكونات في وعاء عميق تدريجياً مع التقليب الجيد لتحصلي علي قوام سميك.

ثم تفرد علي المكان المراد إزالة الشعر منه وتترك حتي تجف تماماً.

يتم التخلص منه من خلال فرك الخلطة بأصابع اليد وتغسل بالماء الدافيء ثم البارد.

تستخدم 3 مرات في الأسبوع مع الاستمرار عليها حتي الحصول علي النتيجة المطلوبة.

خلطة العسل والنشا

يعد العسل من أقوي المكونات التي تقلل نمو الشعر كما يوفر الترطيب اللازم لبشرة الوجه والجسم ويمنع تحسسها.

كما يحافظ علي نضارة الجلد وعدم جفافه ويساعد في إزالة الشعر بدون ألم.

مكونات خلطة إزالة الشعر

2 ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق من عصير الليمون.

القليل من الماء.

طريقة تحضير خلطة التخلص من شعر الوجه وكيفية الاستخدام