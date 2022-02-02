كعك السمسم بقوام خفيف جداً وبأسهل طريقة بالمنزل

كعك السمسم ، من أطيب المخبوزات وأفضلها يمتاز بقوام خفيف كالقطن هش جداً من الداخل مغطي بطبقة من السمسم، التي تعطي له قوام لامع ومقرمش من الخارج وأيضاً يضيف له نكهة ورائحة جميلة ومميزة، يتم تحضيره من خلال مكونات بسيطة جداً وطريقة تحضيره سهلة وغير مكلفة، يعد تقديمه في وجبة الإفطار من أشهي وألذ المخبوزات مع الشاي أو الحليب، أو يمكن تناوله مع أي مشروب ساخن في وقت العصاري، فهو مناسب لجميع الأوقات، ويعتبر هو من المخبوزات التي تسمي بأسماء عديدة منها السميط وتختلف طرق تحضيره من شخص لآخر، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أبسط طريقة لصنع كعك السمسم بالمنزل.

مكونات عمل كعك السمسم

يتكون الكعك من مكونات بسيطة وغير مكلفة هي كما يلي:ـ

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

4 ملاعق من السكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

3 ملاعق كبيرة لبن بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب من الزيت.

2 كوب وربع من الحليب.

2 بيضة.

باكيت فانيليا.

2 ملعقة كبيرة خل.

للوجه

كوب من السمسم.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من الماء.

طريقة التحضير

يتم تحضير كعك السمسم بخطوات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بوضع الدقيق ثم نضيف السكر، ثم نضيف اللبن البودر ثم نضيف الخميرة ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف البيض والخل والفانيليا والحليب السائل والزيت ثم نقلب المكونات جيداً ونعجن المكونات. نستمر في عجن المكونات حتي تتكون عجينة لاصقة، ثم نستمر في العجن حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. ندهن وجه العجينة بالزيت ثم تغطي وتترك حتي تختمر ويتضاعف حجمها في مكان دافئ.

طريقة التشكيل