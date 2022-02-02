سر ملعقة نشا لإزالة الشعر الزائد من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

أقوى الخلطات الطبيعية والتي من خلالها نستطيع أن نقوم بتطبيق وصفة ممتازة من خلالها يمكن لكل سيدة وكل فتاة أن تستمتع ببشرة أكثر نعومة ومن خلال تطبيق أفضل تركيبة طبيعية تعمل على إزالة الجذور للشعر تماما والتخلص من البصيلة وهذا ما يضفي على الجلد أفضل مظهر جيد للبشرة خالي تماما من أي تواجد للشعر الزائد، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة نتعرف بالتفصيل على وصفة النشا وأهم مكوناتها والطريقة التي من خلالها من الممكن أن يزال الشعر بشكل تام من الجلد، وأهم ما يميز الخليط وأهم فوائده للجلد.

سر ملعقة نشا لإزالة الشعر الزائد

من أهم الخلطات الطبيعية والتي من السهل أن يتم تركيبها بشكل سهل جدا من خلال خطوات بسيطة، وإليكم عبر ما يأتي المكونات الأساسية لتلك الوصفة والتي تعد ذات أغراض متعددة أهمها الإزالة التامة للشعر، مع كون تلك التركيبة الطبيعية من بين أهم التركيبات المبيضة للجلد والمكونات كما يلي، الشعر من الممكن إزالته تماما من البشرة من خلال مزج ما بين المكونات الآتية:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ماء الورد.عصير ليمون.

بودرة ترمس.

طريقة النشا لإزالة الشعر الزائد

بملعقة من النشا من الممكن أن تحققي أفضل ملمس للبشرة وهذا من خلال اتباع خطوات بسيطة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرة نوضع خطوات التحضير لتركيبة النشا:

لا بد من إحضار وعاء يكون مناسب.

نضع الفازلين بالحمام المائي لإذابته.

يوضع النشا مع الفالين ونقلب الخليط جيدا.

يضاف باقي المقدار مع التقليب الجيد لكافة المكونات.

بعد المزج الجيد ما بين مختلف المقادير نحصل على التركيبة المطلوبة والتي من الممكن أن

يتم تطبيقها على البشرة لتحقيق الهدف المرجو منها.

تطبيق خليط النشا على الجلد

بالإمكان تطبيق الخليط على الجلد بعد تنظيفه وتجفيفه، والعجينة يتم فردها على الجلد ومن ثم تتم خطوة نزعها بعد مرور ما يقرب من ربع ساعة ومعها يتم النزع لكل الشعر الزائد من الجلد بشكل طبيعي من الجذور كما أن النشا يعمل علي تبيض الأماكن الداكنة.

إزالة الشعر الزائد بالشمع

يمكن إزالة الشعر الزائد عن طريق الشمع فقومي بتحضير الوصفة عن طريق تسخين الشمع كي يصبح سائلا ثم قومي بتوزيع الشمع علي المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها نهائيا ثم قومي بنزع الخليط بعكس اتجاة الشعر كرري هذه الوصفة حتي يتم إزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور.