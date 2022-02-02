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عمر شويل - جدة مكون صاروخي.. لتنظيف الممبار من الزفارة بكل سهوله وبدووون تعب هتنظفي اكبر كمية في وقت قياسي - ثقفني
مكون صاروخي.. لتنظيف الممبار من الزفارة بكل سهوله وبدووون تعب يمكنك الآن تنظيف الممبار من الزفارة بسهولة وفي دقيقتين فقط، فالممبار والفشة والكرشة هما الأكلات التي يتم تحضيرها بكثرة في الفترة من بداية أيام عيد الأضحى المبارك وحتى فترة طويلة بعده، وهي من الأكلات التي يحبها الكثيرين وخاصة أصحاب الطبقة الراقية، ولكن عملية تنظيف هذه الأحشاء الداخلية للحيوانات المذبوحة صعبة ومرهقة وأيضًا مزعجة لأن رائحتها كريهة ولكن بمكونات اليوم يمكنك التخلص من أي زفارة وسموم في هذه الأحشاء.
طريقة تنظيف الممبار من الزفارة وتحضيره
مكونات الطريقة:-
- نصف كيلو من الممبار.
- خمس ملاعق ملح أبيض.
- كوب صغير من الخل الأبيض.
- حبتان من الليمون الطازج.
- أرز أبيض مغسول ومنخول.
- طماطم معصورة.
- شبت وبقدونس مفروم في كوب صغير.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- بصلة واحدة مفرومة.
- ملح وفلفل أسود ناعم وثوم بودرة وبهارات لحمة.
- ورقتان من اللورا.
- حبهان.
- زيت قلي.
خطوات تنظيف الممبار من الزوائد والدهون
- باستخدام سكينة حادة ونظيفة قومي بإحضار الممبار وابدئي في كشط الأجزاء الخارجية والبارزة ولكن برفق حتى لا تخدشي جلد الممبار الخارجي.
- استمري في الكشط حتى تجدي أن الممبار بدأ يصبح أبيض اللون ونظيفًا وخالي من أي اسمرار.
- قومي بوضعه تحت الماء الجاري حتى يزيل كل هذه الزوائد ويصبح نظيفًا وناعمًا.
- اقلبي الممبار على الوجه الآخر له حيث أن الجزء الداخلي هو الأكثر زفارة وملئ بالسموم والميكروبات.
- اكشطي الجزء الداخلي أيضًا بالسكين حتى تزيلي أي زوائد به وبنفس الطريقة اغسليه تحت الماء الجاري لإزالة الزوائد.
- أضيفي إليه ملعقتين ملح أبيض وخل أبيض وليمون حيث أن هذه المكونات هي التي تساهم في قتل الميكروبات والسموم وتخلصك من رائحة الزفارة واتركيه لمدة ساعة كاملة في هذا الخليط وابدئي في تحضيره.
طريقة طهي الممبار بعد تنظيفه
- جهزي حشوة الممبار وهي خلط الأرز والطماطم المعصورة والبصل المفروم والشبت والبقدونس والملح والثوم والفلفل والبهارات والزيت وقلبيهم جيدًا.
- اغسلي الممبار بعد نقعه في الخليط ثم ابدئي في تقطيعه وحشوه بالخلطة التي قمتي بتحضيرها في الخطوة السابقة.
- اغلي ورق اللورا والحبهان وضعيها داخل الممبار المحشي واتركيها ثلث ساعة وابدئي في تحمير الممبار بداخل الزيت على كل جوانبه حتى يصبح محمرًا ولذيذًا.
- أخرجيه من الطاسة وضعيه على طبق التقديم واتركيه يبرد وابدئي بعد ذلك في تقديمه.
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