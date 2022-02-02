مكون صاروخي.. لتنظيف الممبار من الزفارة بكل سهوله وبدووون تعب هتنظفي اكبر كمية في وقت قياسي

مكون صاروخي.. لتنظيف الممبار من الزفارة بكل سهوله وبدووون تعب يمكنك الآن تنظيف الممبار من الزفارة بسهولة وفي دقيقتين فقط، فالممبار والفشة والكرشة هما الأكلات التي يتم تحضيرها بكثرة في الفترة من بداية أيام عيد الأضحى المبارك وحتى فترة طويلة بعده، وهي من الأكلات التي يحبها الكثيرين وخاصة أصحاب الطبقة الراقية، ولكن عملية تنظيف هذه الأحشاء الداخلية للحيوانات المذبوحة صعبة ومرهقة وأيضًا مزعجة لأن رائحتها كريهة ولكن بمكونات اليوم يمكنك التخلص من أي زفارة وسموم في هذه الأحشاء.

طريقة تنظيف الممبار من الزفارة وتحضيره

مكونات الطريقة:-

نصف كيلو من الممبار.

خمس ملاعق ملح أبيض.

كوب صغير من الخل الأبيض.

حبتان من الليمون الطازج.

أرز أبيض مغسول ومنخول.

طماطم معصورة.

شبت وبقدونس مفروم في كوب صغير.

ربع كوب من الزيت النباتي.

بصلة واحدة مفرومة.

ملح وفلفل أسود ناعم وثوم بودرة وبهارات لحمة.

ورقتان من اللورا.

حبهان.

زيت قلي.

خطوات تنظيف الممبار من الزوائد والدهون

باستخدام سكينة حادة ونظيفة قومي بإحضار الممبار وابدئي في كشط الأجزاء الخارجية والبارزة ولكن برفق حتى لا تخدشي جلد الممبار الخارجي.

استمري في الكشط حتى تجدي أن الممبار بدأ يصبح أبيض اللون ونظيفًا وخالي من أي اسمرار.

قومي بوضعه تحت الماء الجاري حتى يزيل كل هذه الزوائد ويصبح نظيفًا وناعمًا.

اقلبي الممبار على الوجه الآخر له حيث أن الجزء الداخلي هو الأكثر زفارة وملئ بالسموم والميكروبات.

اكشطي الجزء الداخلي أيضًا بالسكين حتى تزيلي أي زوائد به وبنفس الطريقة اغسليه تحت الماء الجاري لإزالة الزوائد.

أضيفي إليه ملعقتين ملح أبيض وخل أبيض وليمون حيث أن هذه المكونات هي التي تساهم في قتل الميكروبات والسموم وتخلصك من رائحة الزفارة واتركيه لمدة ساعة كاملة في هذا الخليط وابدئي في تحضيره.

طريقة طهي الممبار بعد تنظيفه