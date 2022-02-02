صينية الرقاق باللحمة المفرومة بطريقة سهلة ومضمونة وبمذاق روعة وشهي

صينية الرقاق باللحمة المفرومة ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الغداء، حيث أنها غنية بالقيمة الغذائية، كما يصلح تقديمها في فصل الشتاء حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، وتحظى بإقبال الجميع، وهي تتميز بسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، فهي غير مكلفة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ولذيذ وغير تقليدي في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا يبحثون عن طريقة تحضيرها لكي يقدمونها لأفراد أسرتهم لما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة فطائر البطاطس بالجبنة في المقلاة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات صينية الرقاق باللحمة المفرومة

تتكون صينية الرقاق باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

ملعقة كبيرة من السكر.

باكيت خميرة فورية (10 جم).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ (300 مل).

4 أكواب من الدقيق (480 جم).

مقادير الحشوة

800 جم لحم مفروم.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

نصف كوب شاي من الزيت النباتي (40 مل).

3 قرون فلفل أخضر مفروم ناعم.

3 حبات طماطم مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم (40 جم).

ملح.

نعناع.

بابريكا.

فلفل أسود.

زعتر.

كوب ونصف من الماء المغلي.

كوب من البقدونس المفروم ناعم.

400 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية الرقاق باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السكر والخميرة الفورية والملح والماء الدافئ، ثم نقلبهم جيدا حتى تذوب المكونات.

ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق، ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نحضر الحشوة، نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها اللحم المفروم ونقلب باستمرار لمدة 5 دقائق.

ثم نضيف البصل المفروم ناعم والثوم المفروم ناعم والزيت النباتي ونقلب باستمرار لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نضيف الفلفل الأخضر والطماطم المفروم ناعم والملح ومعجون الطماطم والبابريكا والفلفل الأسود والزعتر والنعناع، ثم نقلب باستمرار قليلا، ثم نغطي المقلاة ونتركها لمدة 10 دقائق.

ثم نرفع الغطاء ونقلب المكونات، ثم نضيف الماء المغلي ونقلبهم قليلا.

ثم نغطي المقلاة ونتركها لمدة دقيقتين.

بعد ذلك نرفع الغطاء ونقلب، ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد.

ثم نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونخرج منها الهواء، ثم نقسمها إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نضعهم في وعاء به دقيق.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بقطر 30 سم.

بعد ذلك نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نتركها تسخن، ثم نضع فيها فطيرة ونقلبها من الجهتين ونتركها حتى تنضج ويظهر فيها فقاعات.

ثم نرفع الفطيرة من المقلاة، ونكرر نفس الخطوات حنى تنتهي الكمية.

طريقة التجهيز

نحضر صينية مقاس 35 سم، ثم نضع فيها فطيرة، ثم نوزع عليها كمية من الحشوة ونساويها جيدا، ثم نوزع على الحشوة القليل من البقدونس المفروم ناعم وجبنة موزاريلا مبشورة.

ثم نضع فوق الجبنة فطيرة ثانية ونوزع عليها كمية من الحشوة ونساويها جيدا، ثم نوزع على الحشوة القليل من البقدونس المفروم ناعم وجبنة موزاريلا مبشورة.

ثم نضع فوق الجبنة فطيرة ثالثة ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

وعند أخر فطيرة نقسمهم مثلثات، ثم نوزع عليها كمية من الحشوة ونساويها جيدا، ثم نوزع على الحشوة القليل من البقدونس المفروم ناعم وجبنة موزاريلا مبشورة.