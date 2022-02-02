طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم للمبتدئين زي المحلات وبأقل التكاليف

إن اللازنيا من الأطباق الشهية التي حصلت على إعجاب الكثير من الأشخاص حول العالم يعشقها الكبار والصغار ويفضلون تناولها عن الأطباق الأخرى، وذلك لأن مذاقها لذيذ وشهي للغاية، أخذت بالانتشار أولاً بدول أوروبا ولاسيما في إيطاليا وإنجلترا، ثم انحدرت بعدها لحياة العرب، وأصبحت محبوبة للغاية، فهي يختلف طعمها باختلاف الثقافات والأشياء التي توضع لها والنكهات المتميزة، ولذا فإننا من خلال مقالنا سنشرح لكم طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم.

طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم

إن اللازنيا تعد نوع من أنواع الباستا لها شكل مسطح وعريض، من أقدم الأنواع الخاصة بالمكرونة ظهرت أولا بكتب الطبخ بانجلترا ويقال أنها قد تم استعمالها في المرة الأولى لدى الرومان، أصبح الجميع يقوم بتحضيرها باستخدام اللحمة أو الصلصات المختلفة وكذلك يضاف لها الخضار والتوابل، بالإضافة للأجبان، والآن سنقدم لكم مقادير عمل اللازانيا وخطوات تحضيرها بالتفصيل.

مقادير اللازانيا

شرائح اللازانيا.

نصف كيلو لحمة مفرومة

فصين توم مفرومين.

نصف كوب جبنة بارميزان ولابد أن تكون مبشورة.

كوب جبنة موزاريلا.

ملعقة معجون طماطم.

كوب صلصة طماطم.

رشة فلفل أسود.

زيت زيتون.

حبتين بصل مفرومين.

ملعقة ريحان صغيرة.

مقادير البشاميل

كوب طحين.

4 كوب حليب.

ملعقة ملح وفلفل أسود.

150 جرام زبدة.

خطوات إعداد اللازانيا