نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم للمبتدئين زي المحلات وبأقل التكاليف في المقال التالي
إن اللازنيا من الأطباق الشهية التي حصلت على إعجاب الكثير من الأشخاص حول العالم يعشقها الكبار والصغار ويفضلون تناولها عن الأطباق الأخرى، وذلك لأن مذاقها لذيذ وشهي للغاية، أخذت بالانتشار أولاً بدول أوروبا ولاسيما في إيطاليا وإنجلترا، ثم انحدرت بعدها لحياة العرب، وأصبحت محبوبة للغاية، فهي يختلف طعمها باختلاف الثقافات والأشياء التي توضع لها والنكهات المتميزة، ولذا فإننا من خلال مقالنا سنشرح لكم طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم.
طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم
إن اللازنيا تعد نوع من أنواع الباستا لها شكل مسطح وعريض، من أقدم الأنواع الخاصة بالمكرونة ظهرت أولا بكتب الطبخ بانجلترا ويقال أنها قد تم استعمالها في المرة الأولى لدى الرومان، أصبح الجميع يقوم بتحضيرها باستخدام اللحمة أو الصلصات المختلفة وكذلك يضاف لها الخضار والتوابل، بالإضافة للأجبان، والآن سنقدم لكم مقادير عمل اللازانيا وخطوات تحضيرها بالتفصيل.
مقادير اللازانيا
- شرائح اللازانيا.
- نصف كيلو لحمة مفرومة
- فصين توم مفرومين.
- نصف كوب جبنة بارميزان ولابد أن تكون مبشورة.
- كوب جبنة موزاريلا.
- ملعقة معجون طماطم.
- كوب صلصة طماطم.
- رشة فلفل أسود.
- زيت زيتون.
- حبتين بصل مفرومين.
- ملعقة ريحان صغيرة.
مقادير البشاميل
- كوب طحين.
- 4 كوب حليب.
- ملعقة ملح وفلفل أسود.
- 150 جرام زبدة.
خطوات إعداد اللازانيا
- أولاً نبدأ في إعداد البشاميل بتذويب الزبدة داخل وعاء كبير ويضاف له الطحين ونقوم بالتقليب إلى أن يأخذ اللون الاشقر نضيف الحليب بشكل تدريجي إلى أن نتأكد من ذوبان الطحين بشكل كامل.
- ثم بعد ذلك نضع الملح ومعه الفلفل الأسود مع استمرار التحريك إلى أن يكون لدينا مزيج متجانس وكثيف.
- بعد أن يتم تحضير البشاميل نأتي بوعاء آخر ونضع بداخله زيت الزيتون.
- نضيف لهذا الوعاء البصل ونقلبه ثم نضع فوقه الثوم مع استمرار التقليب فوق النار إلى أن يذبل لون البصل ويصبح ذو اللون الأصفر.
- نضع بعد ذلك اللحمة المفرومة ونحركها بشكل جيد ثم البهارات، والفلفل الأسود وكذلك الملح ويمكن وضع بهارات اللحمة لتعطي طعماً ونحركها جيداً.
- نضيف صلصة وملعقة المعجون الخاص بالطماطم، ويضاف فوق اللحمة ويتركوا إلى أن ينضج جيداً بشكل كامل فوق نار هادئة.
- نضع عليهم طبق بشاميل داخل الصينية المخصصة للفرن ثم نرص شرائح اللازانيا ونضع عليها طبقة لحمة مفرومة ثم طبقة أخرى من البشاميل ونضع جبنة بارمزان وموزاريلا.
- نكرر هذه الخطوات إلى أن تنتهي معنا الكمية كاملة.
- ثم ندخل الصينية الفرن نصف ساعة تقريباً
- وبهذه الوصفة يمكن استخدام اللازانيا كما هي أو القيام بسلقها داخل مياه ساخنة وزيت الزيتون قبل استخدامها.
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