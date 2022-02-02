الحل الحاسم لنزول 10 كيلو من وزنك في شهر بدون ريجيم وبدون رياضة جربيها فورا

الحل الحاسم لنزول 10 كيلو من وزنك في شهر بدون ريجيم طريقة إنقاص الوزن والكرش هي موضوع مقالنا اليوم، فكم من المشاكل تسبب بها وزنك الزائد وكرشك، سواء كانت المشاكل هي مشاكل نفسية أو مشاكل تتعلق بالملابس التي أصبحت ضيقة عليك أو مشاكل صحية وهذه هي أهم المشاكل والتي يجب علينا حل هذه الأزمة من أجلها فقط حفاظًا على صحتك من جميع الأبعاد والاتجاهات، فالوزن الزائد لا يمكنك إهمال التفكير به وفي حل للتخلص منه بل اجعل من أولوياتك الحصول على وزن مثالي.

الحل الحاسم لنزول 10 كيلو من وزنك في شهر بدون ريجيم

يجب عليك اتباع التعليمات والنصائح التالية على قدر الإمكان للحصول على وزن مثالي وهي:-

قومي بتدوين كل الأطعمة التي تتناوليها على مدار اليوم والأنشطة التي تمارسينها وهذه خطوة هامة حيث أنها ستوضح الأخطاء والنقاط التي تتسبب في زيادة وزنك.

يجب أن تتناولي ثلاث وجبات ويجب أن تهتمي بوجبة الإفطار جيدًا فهي أكثر وجبة تساعد في حرق السعرات الحرارية.

اتركي على الأقل ثلاث ساعات بين الوجبة والأخرى حتى تتثنى الفرصة لهضم الطعام بصورة صحيحة.

يجب الابتعاد تمامًا عن تناول الأطعمة في الأوقات المتأخرة من الليل فهذه أكبر مشكلة لزيادة لوزن حيث يمكنك تناول الطعام قبل ذهابك إلى النوم بثلاث ساعات مثلًا.

قللي من الأطعمة المقلية والجأي بعد الآن إلى الأطعمة المشوية أو المسلوقة في تحتوي على دهون أقل من المقليات.

إذا كنتي تستخدمين المصعد في حياتك اليومية سواء في منزل أو عملك قومي باستخدام السلالم بدلًا عنه.

حيث أن الحركة مفيدة جدًا لخفض الوزن وكذلك بدلًا من ركوب السيارة امشي قليلًا.

الفواكه قومي بأكلها بكميات مناسبة ويفضل أن تأكليها لا أن تشربيها عصير.

حيث أن الفواكه تساعد بشكل كبير في الشعور بالشبع الشديد.

مشروبات تساعد في خفض الوزن الزائد