وجبات للأطفال من أكتر الحاجات المحيرة، وعشان يكون فيه وجبة غداء مغذية أطفالك يقدروا ياكلوها ويستمتعوا بيها بحيث تدعميهم وقت وجودهم في المدرسة لازم تعمليها بطريقة مبتكرة بدون إجهاد عليكي وفي نفس الوقت يخلي أطفالك مستعدين لليوم ومبتسمين، عشان كده جمعنالك خمس وصفات تقدري تعمليها بكل سهولة وأطفالك هيستمتعوا بيها لأنها مثالية ومتجانسة مع بعضها بمكونات بسيطة تضمني إنهم ياكلوا منها بالفعل.

وكمان ضروري تضمني إن الوجبات دي هتكون مفيدة جدا لأطفالك لأنها مليانة بالفيتامينات والقيم الغذائية العالية اللي بتحتوي علي كل ما ينفع طفلك ويساعد في تركيزه والحفاظ علي نشاطه طول اليوم، في المقال ده هنقولك 5 وجبات للأطفال سهلة التحضير

لذيذة.. سريعة.. ومغذية، 5 وجبات للأطفال سهلة التحضير

” الوجبة الأولي “.. دبابيس فراخ مقرمشة

المقادير:

– 1 عيش تورتيلا كبير

– 1 معلقة حمص

سبانخ أو خضار

2-3 شرائح ديك رومي

جزر مبشور

الطريقة :

– حطي عيش التورتيلا علي سطح مستوي وضيفي عليه الحمص وغطيه بالخضار أو السبانخ

– حطي شرائح الرومي بعدين الجزر المبشور علي الديك الرومي

– لفي عيش التورتيلا من طرف واحد، قطعيه إلي نصفين ثم قطعيه إلي قطع أصغر .

“الوجبة الثانية”: حمص كريمي بدون طحينة

المقادير :

حمص

زبادي يوناني سادة

ليمون

ملح

كمون

ثوم (اختياري)

الطريقة :

– اجمعي كل المكونات مع بعضها في وعاء كبير

– اخلطي المكونات مع بعض عشان تكون ناعمة جدا أو حطيهاا في الخلاط

– دوقي الخليط ولو كان محتاج شوية الي الملح أو الليمون ضيفي شوية منه

” الوجبة الثالثة”: سبرينج رولز بالخضار

المقادير :

1 فلفل أحمر

1 فلفل أصفر

1 جزرة كبيرة

1/4 رأس ملفوف صغير

1 حبة من الأفوكادو

حبة من الجرجير

1/2 ملعقة خل

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة زيت سمسم

1/4 كوب مايونيز

1 ملعقة صلصة حارة

10 أوراق أرز كبير

الطريقة :

– حضري كل أنواع الخضار وقطعي الفلفل إلي شرائح،مع تقشير الجزر وتقطيعه

– قطعي الملفوف إلي قطع صغيره مع تقطيع الأفوكادو وإزالة القشرة بعدين قطيعها إلي شرائح

– حضري جميع الخضار ماعدا الأفوكادو قبل أيام واحفظيه في الثلاجة .

– اخلطي الصلصة مع خل الأرز والسكر وزيت السمسم في وعاء ، مع تجهيز المايونيز مع الصلصة الحارة .

– جمعي السبرينغ رولز، بعدين حطي قطع الفلفل الأحمر والأصفر مع الجزر والملفوف، حطي الأفوكادو تحت الخضار مع رشة صلصة من خل الأرز فوق الخضار مع تني الجوانب للغلاف فوق الحشوة.

– قدميها مع صلصة السراتشا والمايونيز ولفي الرول في غلاف بلاستيك.

” الوجبة الرابعة “: فول كاساديا مع الخضار

المقادير :

علبة من الفاصوليا السوداء أو البينتو

1/4 كوب جزر مبشور

1/4 كوب سبانخ مفروم أو أي خضار

2 ملعقة كبيرة صلصة خفيفة

4-5 تورتيلا كبيرة

1 كوب جبن مبشور

أفوكادو أو زيت نباتي للطبخ

الطريقة :

– صفي الفول المُعلب في مصفاة واغسليه بالمياه لإزالة أي مياة زيادة.

– حطي الفول في وعاء مع الخضار والصلصة واهرسي جميع المكونات مع بعضهم .

– ضيفي 2 معلقة كبير من الجبن المبشور علي نصف عيش التورتيلا ووزعيه علي 2-3 معلقة من الفاصوليا .

-ضيفي 2 ملعقة من الجبن واتني الجانب الآخر من عيش التورتيلا فوق الحشوة واضغطي ببطئ عشان تقفليه، كرري العملية مع باقي عيش التورتيلا.

– سخني طاسة علي نار متوسطة، ضيفي كمية صغيرة من الزيت، حطي عيش التورتيلا لحد ما يكون لونها بني ومقرمش لمدة دقيقة علي كل جانب.

“الوجبة الخامسة” من وجبات للأطفال : سلطة المكرونة

المقادير :

1 كوب ادامامي مطبوخ

1 كوب جزر مقطع

1 كوب طماطم مقطعة

1 كوب زيتون أسود مقطع

1 كوب قطع جبن شيدر

1 كوب سلطة متبلة إيطالية خالية من الغلوتين

نصف كوب بقدونس طازة

حمص عضوي

الطريقة :

– جهزي المكرونة وبعدين اشطفيها بمياة باردة وصفيها وسبيها علي جنب.

– اطبخي كوب الادامامي علي حسب التعليمات الموجودة في العلبة وسبيه في جنب عشان يبرد.

– قطعي وحضري الجزر مع الطماطم والزيتون والجبن .

– حطي كل المكونات في وعاء كبير واخلطيهم لحد التجانس بشكل كويس ثم قدميها.