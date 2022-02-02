طريقة عمل الكوارع على الطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ

الكوارع، حيث أنها من أشهر المأكولات الشعبية المصرية والمعروفة في جميع بلدان الوطن العربي، وتقدم الكوارع في بعض المناسبات مثل عيد الأضحى أو في الولائم، وتحتوي الكوارع على نسبة من الجيلاتين التى تساعد على نمو المفاصل والعضلات، فتعد من الوجبات القليلة الدهون وتقدم باني الكفتة والممبار واكلات العيد المشهورة، وتقوم كل ربة منزل بطريقة عمل الكوارع المسلوقة والمطبوخة، سنقوم الآن بتحضيرها بطرق عديدة.

طريقة تحضير شوربة الكوارع

المقادير:-

زوج من الكوارع الجاموسي.

ورق لورا.

بصلة صغيرة.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير:-

نقوم بغسل الكوارع جيدا بالخل والملح والدقيق وتترك لمدة نصف ساعة ثم تشطف بالماء الجاري.

في وعاء على النار نقوم بوضع كمية مناسبة من الماء لسلق الكوارع ويوضع بها البصلة وورق اللورا وتترك حتى الغليان.

نقوم بوضع الكوارع وتترك على النار حتى النضج.

لسهولة تسويتها ونضجها نتركها على نار متوسطة لمدة ساعة ثم نقوم بغلق النار وتغطية الوعاء جيدا وعليها فوطة نظيفة لقمرها حتى يقوم البخار بمساعدة التسوية وتترك من الليل إلى الصباح ونقوم بتكملة سلقها لمدة ساعة أخرى حتى تنضج تماماً.

نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود ونقوم برفعها من على النار ثم تقدم ساخنة في أطباق الخاصة بالشوربة.

طريقة تحضير كمونية الكوارع

المقادير:-