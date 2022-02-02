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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكوارع على الطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني
الكوارع، حيث أنها من أشهر المأكولات الشعبية المصرية والمعروفة في جميع بلدان الوطن العربي، وتقدم الكوارع في بعض المناسبات مثل عيد الأضحى أو في الولائم، وتحتوي الكوارع على نسبة من الجيلاتين التى تساعد على نمو المفاصل والعضلات، فتعد من الوجبات القليلة الدهون وتقدم باني الكفتة والممبار واكلات العيد المشهورة، وتقوم كل ربة منزل بطريقة عمل الكوارع المسلوقة والمطبوخة، سنقوم الآن بتحضيرها بطرق عديدة.
طريقة تحضير شوربة الكوارع
المقادير:-
- زوج من الكوارع الجاموسي.
- ورق لورا.
- بصلة صغيرة.
- كمية مناسبة من الماء.
طريقة التحضير:-
- نقوم بغسل الكوارع جيدا بالخل والملح والدقيق وتترك لمدة نصف ساعة ثم تشطف بالماء الجاري.
- في وعاء على النار نقوم بوضع كمية مناسبة من الماء لسلق الكوارع ويوضع بها البصلة وورق اللورا وتترك حتى الغليان.
- نقوم بوضع الكوارع وتترك على النار حتى النضج.
- لسهولة تسويتها ونضجها نتركها على نار متوسطة لمدة ساعة ثم نقوم بغلق النار وتغطية الوعاء جيدا وعليها فوطة نظيفة لقمرها حتى يقوم البخار بمساعدة التسوية وتترك من الليل إلى الصباح ونقوم بتكملة سلقها لمدة ساعة أخرى حتى تنضج تماماً.
- نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود ونقوم برفعها من على النار ثم تقدم ساخنة في أطباق الخاصة بالشوربة.
طريقة تحضير كمونية الكوارع
المقادير:-
- كوارع مسلوقة.
- بصلة صغيرة.
- عصير نصف كيلو طماطم.
- ملعقة من الصلصة.
- ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- شطة أو ثمرة فلفل أخضر حامي حسب الرغبة.
- رشة من جوزة الطيب.
- زبدة.
طريقة التحضير:-
- في وعاء على النار نقوم بوضع الزبدة ثم البصلة ونقلب جيدا حتى يذبل لونها.
- نقوم بإضافة صلصة الطماطم وعصير الطماطم ثم نضع الملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون ورشة جوزة الطيب ونقلب وتترك على النار حتى الغليان.
- في تحضير طاجن فخار نقوم بوضع الكوارع وعليها الصلصة المعدة مسبقاً وتوضع في الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تمام النضج.
- تخرج من الفرن وتترك حتى تهدأ ونقدم ساخنة في وسط المائدة بجانب الارز الابيض والكرشة والممبار والكبدة السجق كوجبة كاملة ويمكن عمل فتة كوارع وبجانبها محلل وسلطة خضراء.
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