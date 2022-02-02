أسرار وتكات عمل الهريسة الشرقية في المنزل بكل سهولة بخطوات بسيطة

نقدم لكم أسرار وتكات عمل الهريسة الشرقية حيث تعتبر الهريسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية المشهورة بصورة كبيرة للغاية في جميع المطابخ العربية وخاصة في بلاد الشام أيضا كما يمكنكم عمل الهريسة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية فهي تتميز أنها ذات طعم لذيذ للغاية كما يمكنكم تناول الهريسة في شهر رمضان الكريم وبالطبع في فصل الشتاء فهي تشعر الشعر بالدف خصوصا في هذا الجو القارس كما يمكنكم التنوع في المكونات الخاصة بها أيضا وطريقة عمل الهريسة سهلة للغاية ولا نحتاج إلى العديد من الخطوات كما لا نحتاج إلى وقت كبير أيضا في الإعداد ويمكنكم عملها بكل سهولة للغاية وفي وقت قصير أيضا تابعوا معانا كافة التفاصيل.

أسرار وتكات عمل الهريسة الشرقية

يمكنكم عمل الهريسة بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

كوب من الطحين.

ثلاث بيضات.

كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من اللبن.

كوب من جوز الهند.

الشربات

كوب من السكر.

قطرات من الليمون.

كوب من الماء.

رشة من الفانيليا.

طريقة تحضير الهريسة

يمكنكم تحضير الهريسة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

نخفق البيض والسكر جيداً، ثم نضيف الفانيليا إليهما مع الاستمرار في الخفق حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

أضيفي الدقيق والسميد إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب.

نضيف رقائق جوز الهند والبيكنج بودر والحليب ونخلط المكونات جيداً لعمل خليط ناعم.

تحضير صينية خبز ودهنها بقليل من الزبدة قبل دهن الهريسة عليها.

تُرسل صينية الخبز إلى الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تصبح طرية.

نضع المقلاة على النار ونضيف كوبًا من السكر وكوبًا من الماء ونتركها حتى الغليان.

أضيفي قطرات الليمون مع القليل من الفانيليا واتركي الشراب حتى يتماسك قليلاً.

نسكب القطر على الهريسة ثم نقطعها إلى شرائح قبل التقديم.

مقادير عمل الهريسة باللوز

أربع أكواب من اللوز المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من السكر .

ثلاث ملاعق كبيرة من طحين الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

طريقة التحضير