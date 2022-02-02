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عمر شويل - جدة يا جماله طريقة عمل صبغة الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية منزلية - ثقفني
يعتبر الشعر من أكثر الأشياء التي تهتم بها المرأة وتستخدم الصبغة لكي تظهر بتألق ومنظر جديد ويعطي سن أصغر لها ويعد اللون النحاسي من أجدد صيحات الموضة الحديثة ويعطي إطلاله مميزة كما أنه يناسب كثير من ألوان البشرة وتبحث الكثير من السيدات عن صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة في المنزل بدلا من الذهاب إلى الصالونات بتكلفة قليلة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل صبغة الشعر باللون النحاسي.
مكونات عمل صبغة الشعر باللون النحاسي
- كوب من الحناء
- خمسة ملاعق كبيرة من الكركم
- علبة سفن أب صغيرة
- ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون
- ماء مغلي للعجن
طريقة تحضير صبغة الشعر باللون النحاسي
- نحضر طبق بلاستيكي ونضع به الحناء ثم نضيف الكركم ونحركهم جيدا حتى يمتزجوا مع بعضهم ثم نضيف السفن أب بالتدريج ويجب أن يكون خالى من الصودا.
- بعد ذلك نترك الخليط لمدة خمسة ساعات ثم نضيف إليهم الليمون عند استعمال الصبغة بشكل مباشر.
- ثم نبدأ بوضع الخلطة على الشعر وبعد الانتهاء نقوم بتغطية الشعر بكيس بلاستيك أو بونيه الشعر ونتركه لمدة طويلة ممكن تصل إلى أربع ساعات.
- ثم نقوم بغسل الشعر بماء دافئ والشامبو المناسب ويجفف الشعر جيدا ونستمتع بشعر نحاسي جميل للغاية.
- يفضل استخدام بلسم وكريم مرطب للشعر بعد عمل الصبغة حفاظا على درجة لون الصبغة لمدة طويلة.
كيفية المحافظة على الشعر بعد الصبغة
- يجب استخدام الشامبو أو البلسم المخصص للشعر المصبوغ والذي لا يحتوي على الكبريتات في مكوناته.
- تجنب استخدام أدوات التصفيف الحرارية مثل الاستشوار وينصح بترك الشعر يجف بشكل طبيعي.
- ينصح بعدم غسل الشكل بشكل متكرر والاكتفاء بغسله مرتين في الأسبوع حتى لا يفقد لونه بسهولة.
- يجب حماية الشعر من أشعة الشمس عند الخروج لأنها تعمل على عملية التأكسد أو يمكن استخدام كريمات خاصة لوقاية الشعر من أشعة الشمس.
- ارتداء بونيه الشعر المخصص للسباحة أثناء النزول في حمامات السباحة لحماية الشعر من الكلور.
- نضع الزيوت الطبيعية مرة في الأسبوع لأنها تغذي الشعر وتحميه من الجفاف.
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