يا جماله طريقة عمل صبغة الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية منزلية

يعتبر الشعر من أكثر الأشياء التي تهتم بها المرأة وتستخدم الصبغة لكي تظهر بتألق ومنظر جديد ويعطي سن أصغر لها ويعد اللون النحاسي من أجدد صيحات الموضة الحديثة ويعطي إطلاله مميزة كما أنه يناسب كثير من ألوان البشرة وتبحث الكثير من السيدات عن صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة في المنزل بدلا من الذهاب إلى الصالونات بتكلفة قليلة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل صبغة الشعر باللون النحاسي.

مكونات عمل صبغة الشعر باللون النحاسي

كوب من الحناء

خمسة ملاعق كبيرة من الكركم

علبة سفن أب صغيرة

ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون

ماء مغلي للعجن

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون النحاسي

نحضر طبق بلاستيكي ونضع به الحناء ثم نضيف الكركم ونحركهم جيدا حتى يمتزجوا مع بعضهم ثم نضيف السفن أب بالتدريج ويجب أن يكون خالى من الصودا.

بعد ذلك نترك الخليط لمدة خمسة ساعات ثم نضيف إليهم الليمون عند استعمال الصبغة بشكل مباشر.

ثم نبدأ بوضع الخلطة على الشعر وبعد الانتهاء نقوم بتغطية الشعر بكيس بلاستيك أو بونيه الشعر ونتركه لمدة طويلة ممكن تصل إلى أربع ساعات.

ثم نقوم بغسل الشعر بماء دافئ والشامبو المناسب ويجفف الشعر جيدا ونستمتع بشعر نحاسي جميل للغاية.

يفضل استخدام بلسم وكريم مرطب للشعر بعد عمل الصبغة حفاظا على درجة لون الصبغة لمدة طويلة.

كيفية المحافظة على الشعر بعد الصبغة