لازم تجربيها.. طريقة عمل الكريب مثل المطاعم بأسرار وتكات بطعم احلي من الجاهز

من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بالتحضير السريع لوصفة عجينة الكريب وهذا ما يكون من خلال استعمال مقدار بسيط، ولكنه يعد مقدار أساسي من الممكن أن يتم تحضيره وهذا في خلال وقت وجيز حيث تعتبر وصفة مميزة من خليط الكريب من أهم الخلطات لأهم وأسهل أنواع العجائن والتي من الممكن من خلالها أن يتم التحضير لأفضل أنواع من الفطائر سهلة التحضير والوجبات المختلفة من الحلو والحادق والتي تختلف على حسب الحشوة التي تتوفر لدى ربة المنزل، ومن خلال ما يأتي من تلك الفقرات نعرض أهم المكونات التي لا غنى عنها في التحضير لوصفة عجين الكريب المميز مع بيان أهم الخطوات الأساسية لعمل الوصفة وتحضيرها في البيت بمنتهى السهولة.

مقادير عجينة الكريب

من الممكن أن نقوم بعمل عجينة الكريب إذا توفرت مكونات بسيطة مع الخلط الجيد لتلك المكونات، وطريقة التسوية لعجينة الكريب تعد سهلة جدا، ومن الممكن اتباعها لإحضار أفضل خليط لعجين الكريب، كما أنه من الممكن أن يتم عمل عجين الكريب بخطوات بسيطة بعد إنجاز خطوة إعداد العجين والتي لا تحتاج سوى للمقدار الآتي، من الممكن أن نقوم بعمل عجينة الكريب من خلال استعمال المكونات الآتية:

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الماء.

ذرة من الملح.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

عدد بيضتين كاملتين.

ربع كوب حليب بودرة.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

طريق تحضير الكريب في البيت

طريقة عمل العجينة بسيطة جدا تكون من خلال اتباع الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون باستعمال المكونات بالكامل ووضعها بدورق الخلاط.

بعد التأكد من وضع كل المكونات لا بد من تشغيل الخلاط لعمل عجين الكريب المميز.

العجينة تكون خالبة من أي تكتلات ومن السهل استعمالها بعد ذلك وتسويتها.

لا بد وأن يكون القوام الخاص بعجين الكريب سائل.

بعد ذلك يكون من السهل على ربات البيوت القيام بخطوة التسوية السريعة لعجين الكريب.

يوضع العجين الناتج في وعاء ملائم.

بالمغرفة يوزع جزء من الخليط بالطاسة الساخنة وتسوى خلال دقيقتين.