رموشك وحواجبك خفيفة... تعالى أقولك على وصفة تطويل الرموش وتكثيف والحواجب بمكونات طبيعية جدا ونصائح لتكثيفها

تطويل الرموش وتكثيف والحواجب، يعاني البعض من مشكلة الرموش أو الحواجب الخفيفة حيث من الممكن أن تلاحظ بعض السيدات أن الرموش أصبحت خفيفة ويحدث ذلك لعدة أسباب نظرا للتقدم في العمر أو استخدام أساليب خاطئة بالنسبة لتنظيف الحواجب أو سوء الحالة النفسية أو ضعف الجسم وقلة بعض العناصر التي يحتاج إليه لتغذية بصيلات الشعر به، وتبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن طرق طبيعية ومضمونة لتكثيف الرموش والحواجب وسوف نقدم لكى بعض الوصفات والطرق الطبيعية المجربة لذلك.

تطويل الرموش وتكثيف والحواجب

أولا: أهم الطرق لتكثيف الحواجب

زيت الزيتون: حيث يعد زيت الزيتون من أفضل الطرق المعروفة منذ وقت بعيد بدوره الفعال في تقوية الشعر

وزيادة نموه ويمكن تجربته من خلال القيام بتدليك منطقة الحاجبين بقطرات من زيت الزيتون لمدة 3 دقائق

ثم تركه على الحواجب وقت النوم من الليل حتي الصباح.

استخدام قطرات زيت الخروع لتكثيف الرموش

يمكن تدليك الحواجب كذلك بقطرات من زيت الخروع حيث يحتوي علي مواد وعناصر غذائيّة هامة تعمل على زيادة نمو الشعر

وإطالته وتمنع ضعفه و سقوطه ويتم استخدامه بتدليك الحواجب به من مرتين إلى ثلاث مرات بشكل يومي

للتخلص من الكائنات التي تمنع من نمو الشعر أحيانا.

زيت جوز الهند لعلاج الحواجب الخفيفة

يحتوي زيت جوز الهند على العديد من البروتينات وكذلك الفيتامينات والمعادن الهامة وكل هذه العوامل تعمل بدور

فعال على تغذية جذور الشعر والحفاظ على صحته لذا ينصح بتدليك الحواجب بقطرات من زيت جوز الهند بشكل.

يومي لمدة أسبوعين أو شهر للحصول على نتائج مبهرة.

كما يمكن استخدام العديد من الطرق والمغذيات الطبيعية الأخرى على الحواجب لزيادة كثافتها.

مثل صفار البيض النيء واللبن كامل الدسم وعصير البصل وكذلك بذور الحلبة وجل الألو فيرا أو الصبار.

ثانيًا أهم الطرق لتكثيف الرموش

يوجد الكثير من الطرق الطبيعية الفعالة والمجربة لتكثيف الرموش ومن بين هذه الطرق: