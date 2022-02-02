وداعاً للسويت.. بملعقة فازلين تخلصي من شعر الجسم الزائد بدون ألم نهائيا وتبيض فوري للمناطق الداكنة

الفازلين ‏له العديد من الاستخدامات التي نحتاج إليها حتى نستطيع التخلص من العديد من المشاكل الصحية التي وعانى منها جسم الإنسان ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها ‏التخلص من الشعر الزائد باستخدام الفازلين ‏لانه يساعد على ذلك من خلال إضافة بعض المكونات الأخرى و سنتحدث أيضا عن باقي هذه المكونات وكيفية استخدامها ‏هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن استخدامها في التخلص من الشعر الزائد ولكن ما يميز هذه الطريقة أنها طبيعية ولا تسبب أي مشاكل جانبيه للبشرة ويمكن استخدامها على المدى البعيد دون أن تؤثر على البشرة باي شكل من الاشكال.

إزالة الشعر الزائد بالفازلين

الفازلين ‏من خلال هذا الخليط لا يسهم فقط للتخلص من الشعر الزائد الذي يكون موجود على جسمه لكنه أيضا يعمل على تنعيم البشرة والتخلص من الجفاف واي اضرار أخرى قد حللت بالبشرة كما أنه امن ولا يؤدي إلى أي آثار جانبية بعد استخدامه على البشرة وفيما يلي سنتحدث عن المكونات الأخرى التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة أتخلص من الشعر الزائد هذه المكونات هي:

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ثلاث ملاعق من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

½ ملعقة من الملح الخشن .

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‏ ثلاث ملاعق من الحليب السائل.

إزالة الشعر الزائد بالفازلين

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال إعداد هذا الخليط بالتفصيل وهذه الطريقة هي:

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