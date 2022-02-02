الذ بسكويت العشر دقائق اعملي بسكويت العشر دقائق على اصولها بمقادير مظبوطة وطعم مقرمش

جميع الناس بلا إستثناء يحبون تناول البسكويت بمختلف أنواعه سواء كان بسكويت العيد أو بسكويت النشادر أو بسكويت بجوز الهند أو بالبرتقال أو باليانسون ويوجد غير ذلك العديد، ولكن يوجد نوع آخر من البسكويت فهو سهل جدا في تحضيره ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت لتقديمه وهو بسكويت العشر دقائق فهذا النوع من أسرع أنواع البسكويت التى يمكن تجهيزها في خلال عدة دقائق فقط.

فالمقادير التي يحتوي عليها هي دقيق وزيت وسكر وفانيليا وبيكينج بودر فكل هذه المكونات ممكن أن تتوافر في كل منزل، ومن الممكن أن يتم تقديم أو تناول هذا البسكويت في وجبة الإفطار أو يمكن أن نتناوله في وجبة العشاء مع كوب من القهوة أو الحليب أو الشاي، فهو يعد من ضمن الوجبات الخفيفة ويمكن أن يتم عمل هذا البسكويت بالكاكاو.

مكونات بسكويت العشر دقائق

نعد يوميا وجبة الإفطار فتبحث الأمهات على طريقة بسكوت شاي سهل التحضير وطعمة جميل، لذا احضرنا طريقه بسكوت يحضر فى عشر دقائق فقط، من مكونات بسيطة وغير مكلفة، أولا نحضر 1كوب سكر ناعم و1كوب من الدقيق، 1 كوب من الحليب وملعقة لبن بودره، ومادة رافعة، وتمزج المكونات ثم تقطع بوش كبايه صغيرة ذلك يوفر الوقت والجهد، وتوضع فى الفرن، بهذه الطريقة تحصلين على بسكوت ناعم ومذاقة لذيذ لوجبة الإفطار .

كوب كبير ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من السكر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

بيضة واحدة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق