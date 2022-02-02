نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذ بسكويت العشر دقائق اعملي بسكويت العشر دقائق على اصولها بمقادير مظبوطة وطعم مقرمش في المقال التالي
جميع الناس بلا إستثناء يحبون تناول البسكويت بمختلف أنواعه سواء كان بسكويت العيد أو بسكويت النشادر أو بسكويت بجوز الهند أو بالبرتقال أو باليانسون ويوجد غير ذلك العديد، ولكن يوجد نوع آخر من البسكويت فهو سهل جدا في تحضيره ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت لتقديمه وهو بسكويت العشر دقائق فهذا النوع من أسرع أنواع البسكويت التى يمكن تجهيزها في خلال عدة دقائق فقط.
فالمقادير التي يحتوي عليها هي دقيق وزيت وسكر وفانيليا وبيكينج بودر فكل هذه المكونات ممكن أن تتوافر في كل منزل، ومن الممكن أن يتم تقديم أو تناول هذا البسكويت في وجبة الإفطار أو يمكن أن نتناوله في وجبة العشاء مع كوب من القهوة أو الحليب أو الشاي، فهو يعد من ضمن الوجبات الخفيفة ويمكن أن يتم عمل هذا البسكويت بالكاكاو.
مكونات بسكويت العشر دقائق
نعد يوميا وجبة الإفطار فتبحث الأمهات على طريقة بسكوت شاي سهل التحضير وطعمة جميل، لذا احضرنا طريقه بسكوت يحضر فى عشر دقائق فقط، من مكونات بسيطة وغير مكلفة، أولا نحضر 1كوب سكر ناعم و1كوب من الدقيق، 1 كوب من الحليب وملعقة لبن بودره، ومادة رافعة، وتمزج المكونات ثم تقطع بوش كبايه صغيرة ذلك يوفر الوقت والجهد، وتوضع فى الفرن، بهذه الطريقة تحصلين على بسكوت ناعم ومذاقة لذيذ لوجبة الإفطار .
- كوب كبير ونصف من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب كبير من السكر.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- بيضة واحدة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- رشة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
- قومي بتحضير طبق عميق ونضع به بيضة واحدة ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونصف كوب كبير من السكر ثم يتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي، ويتم تشغيله على أعلى سرعة ونستمر في الخلط لمدة دقيقتين تقريبا حتى نتأكد من خفق البيض وذوبان السكر جيدا.
- وبعد ذلك يتم وضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي مع الإستمرار في الخلط بإستخدام مضرب البيض ثم نحضر طبق آخر ونضع به كوب كبير ونصف من الدقيق الأبيض ويفضل أن يكون منخول ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ورشة من الملح.
- ونقوم بتقليب كل المكونات الجافة مع بعض ويتم إضافتها إلى خليط البيض والسكر الزيت وقومي بعجن كل المكونات مع بعضها بإستخدام الإيد ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وتكون طرية.
- ثم نضع غطاء على هذه العجينة ونتركها جانبا حتى ترتاح قليلا ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم تجهيز صينية مناسبة ونضع بها قطعة من ورق الزبدة أو ممكن أن يتم دهنها بالزبدة.
- وبعد ذلك يتم تشكيل عجينة البسكويت على شكل أصابع أو كرات متوسطة الحجم فالشكل يكون علي حسب الرغبة ونضعهم في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى يكون البسكويت باللون الذهبي ونقوم بإخراجه وتقديمه.
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